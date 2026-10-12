Skifahren im Oktober: Wo es in Österreich jetzt schon möglich ist

Es ist zwar erst Mitte Oktober, in einigen wenigen Skigebieten hierzulande kann man aber tatsächlich schon Skifahren. Zuletzt ist etwa das Salzburger Kitsteinhorn am Samstag, 10. Oktober, hinzugekommen.

Die Skisaison startet in Österreich für gewöhnlich meist erst gegen Ende November, Anfang Dezember. Je nach Schnee- und Temperaturlage müssen viele Skigebiete oft auch noch etwas länger warten. Nicht so aber die Gletscherskigebiete, die teils schon im September ihre Pforten für die Winterfans geöffnet haben. Derzeit kann man tatsächlich schon an vier Orten die Skier oder das Snowboard anschnallen und drauflos fahren.

Wo man bereits Skifahren kann

Aus diesen vier Gebieten sticht freilich der Hintertuxer Gletscher in Tirol als Ganzjahresskigebiet heraus. Der Herbstbetrieb hat aber jedenfalls Anfang Oktober gestartet. Bereits mit 26. September hat der Pitztaler Gletscher (Tirol) seine Saison eröffnet, am vergangenen Freitag, 9. Oktober, war es auch am Stubaier Gletscher (Tirol) so weit. Und schließlich hat auch in Salzburg mittlerweile das erste Skigebiet die Saison gestartet. Am Kitzsteinhorn in Kaprun (Pinzgau) kann man seit Samstag, 10. Oktober, die Pisten hinunter fahren.

Wo das Skivergnügen wohl bald schon starten wird

Am Kitzsteinhorn freut man sich, dass man „planmäßig“ in die neue Skisaison starten konnte, so Thomas Maierhofer, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG. Geöffnet haben die Pisten bis zur Mittelstation des Gletscherjet 3 und 4. Das Angebot wird nun in den kommenden Wochen aber laufend erweitert. Ende September hätte das Skivergnügen auch am Kaunertaler Gletscher schon beginnen sollen. Das war wegen der Wetterlage jedoch nicht möglich. Es ist unklar, wann es dann so weit sein wird. Der Mölltaler Gletscher in Kärnten möchte mit 23. Oktober starten, in Sölden (Tirol) soll es ebenfalls noch im Laufe des Oktobers so weit sein.