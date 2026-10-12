Trauer um Gerhard Preinfalk: Gasthof in Reichenthal bleibt geschlossen

Gerhard Preinfalk ist nach schwerer Krankheit verstorben. Seine Familie nimmt mit bewegenden Worten Abschied. Auch der Gasthof Preinfalk in Reichenthal bleibt aus diesem Anlass geschlossen.

In Reichenthal im Bezirk Urfahr-Umgebung herrscht Trauer. Gerhard Preinfalk ist am Freitag, dem 9. Oktober 2026, nach schwerer Krankheit verstorben. Er stand im 65. Lebensjahr. Die Nachricht wurde durch eine Traueranzeige bekannt, in der seine Familie mit persönlichen Worten Abschied nimmt.

Familie verabschiedet sich mit berührenden Worten

„Möge deine Seele nun den Frieden finden, nach dem du dein Leben lang gesucht hast. Mögest du frei sein von allem, das dich bedrückt hat.“ Zurück bleiben seine Ehefrau, seine Kinder, Enkelkinder, seine Mutter sowie weitere Angehörige. Besonders bewegend sind auch die Zeilen, mit denen die Familie ihre Trauer zum Ausdruck bringt: „Was bleibt, sind die Liebe und deine Spuren der Erinnerung, die du in unseren Herzen hinterlassen hast.“

Gasthof Preinfalk bleibt zwei Tage geschlossen

Auch der Gasthof Preinfalk in Reichenthal informiert über den Verlust. „Wir trauern um Gerhard“, heißt es in einem kurzen Beitrag auf Facebook, begleitet von einem schwarzen Herz. Aus diesem Anlass bleibt das Gasthaus am Montag, 19. Oktober, und Dienstag, 20. Oktober 2026, geschlossen. Der Gasthof ist in Reichenthal als familiengeführter Gastronomiebetrieb bekannt und ist ein Treffpunkt für Gäste aus der Region.

Abschied in der Pfarrkirche Reichenthal

Wer Gerhard Preinfalk gedenken möchte, hat dazu am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, um 19.30 Uhr Gelegenheit. An diesem Abend findet in der Pfarrkirche Reichenthal ein gemeinsames Gebet statt. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung der Urne ist für Montag, den 19. Oktober 2026, um 14 Uhr vorgesehen. Die Zeremonie findet nach Angaben der Familie im engsten Familienkreis statt. Die Angehörigen bitten darum, von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. In der Traueranzeige bedankt sich die Familie mit einem letzten persönlichen Gedanken bei Gerhard Preinfalk: „Dass du nun angekommen bist und Ruhe und Freiheit findest, schenkt uns Trost.“ Gerhard Preinfalk wurde 64 Jahre alt.