Raubüberfall in den eigenen vier Wänden: So kannst du dich schützen

Ein brutaler Raubüberfall in Bad Bleiberg erschütterte viele Kärntner. Auch die Ortschaftsbewohner sind fassungslos: "Hätte mir nie gedacht, dass so etwas bei uns passiert."

Ein Raubüberfall in den eigenen vier Wänden - ein Horrorszenario für viele Menschen.

Ein Raubüberfall in den eigenen vier Wänden - ein Horrorszenario für viele Menschen.

Ein Raubüberfall in den eigenen vier Wänden ist ein Albtraum, den man sich nicht ausmalen möchte. Es herrscht noch Schock nach dem Vorfall in Bad Bleiberg, viele sind verunsichert. So meint eine Bleibergerin: „Ich hätte mir nie gedacht, dass so etwas bei uns geschieht“. In Kärnten passiert das Horror-Szenario aber generell sehr selten. Im Jahr 2025 wurde in Klagenfurt ein Ehepaar ausgeraubt und 2024 ein Wirt in Tanzenberg. Öfters, vor allem jetzt auch im Herbst, schlagen Einbrecher zu, wenn niemand zuhause ist.

Wie kann man sich schützen?

Nach dem jüngsten Vorfall in Kärnten stellen sich viele die Frage: Wie kann man sich effektiv schützen, ohne gleich ein Vermögen für teure Sicherheitssysteme auszugeben? Oft reichen schon einfache Verhaltenstipps und kleine Handgriffe, um Einbrecher abzuschrecken.

Tipps: 1. Die Haustür bleibt die wichtigste Sperre: Täter nutzen oft die einfachste Lücke: die nicht abgesperrte Haustür, während die Familie im Wohnzimmer sitzt oder fernsieht. Tipp: Haustüren und Zugänge zu Terrasse oder Garten auch dann immer versperren, wenn man zu Hause ist. 2. Niemals vorschnell die Tür öffnen: Der häufigste Trick bei Überfällen an der Haustür: Es wird geklingelt und eine Notlage, eine Paketzustellung oder ein angeblicher Handwerker vortäuscht. Tipp: Öffne die Tür niemals spontan ganz. Nutze Sicherheitsketten, Sperrbügel oder sprich zuerst durch die geschlossene Tür oder die Gegensprechanlage. Wer unangemeldet vor der Tür steht, bleibt draußen. 3. Keine Hinweise auf Wertsachen geben: Home-Invasion-Täter handeln selten völlig zufällig. Oft beobachten sie potenzielle Opfer vorher oder ziehen Schlüsse aus dem äußeren Erscheinungsbild. Tipp: Keine Handwerker oder fremden Dienstleister unbeaufsichtigt im Haus lassen. Keine Prahlerei auf Social Media oder im öffentlichen Raum über Bargeld oder Schmuck zu Hause. 4. Schlüssel für den Notfall am Bett: Sollten Täter doch ins Haus gelangen, während man schläft oder sich in einem anderen Raum aufhält, zählt jede Sekunde. Tipp: Das Smartphone sollte nachts immer geladen direkt neben dem Bett liegen. Auch ein Autoschlüssel auf dem Nachttisch kann helfen: Drückt man im Notfall die Panik- bzw. Alarmtaste am Autoschlüssel, schlägt die Alarmanlage des Autos in der Einfahrt oder Garage an und zieht Aufmerksamkeit auf das Haus. 5. Das richtige Verhalten im Ernstfall: Steht der Täter plötzlich im Raum, gilt nur eine Regel: Keine Heldenstaten. Tipp: Nicht den Kampf suchen. Täter stehen oft unter extremem Adrenalin und sind unberechenbar. Kooperieren, Wertsachen herausgeben und versuchen, Ruhe zu bewahren. Das eigene Leben hat immer Vorrang vor Sachwerten. Sobald die Täter flüchten: Sofort den Polizeinotruf 133 wählen und Täterbeschreibung merken.

Was ist eine Home Invasion?

Als Home Invasion (englisch für „Heim-Invasion“ oder „Überfall auf ein Zuhause“) bezeichnet man das gewaltsame Eindringen von Tätern in eine Wohnung oder ein Haus, während die Bewohner anwesend sind. Im Gegensatz zu klassischen Einbrechern, die meist unbemerkt in leere Gebäude einsteigen wollen, suchen Täter bei einer Home Invasion die direkte Konfrontation: Sie überraschen, bedrohen, überwältigen oder fesseln die Opfer im eigenen Wohnraum, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu erpressen.