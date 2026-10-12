Viele Infektionen: Tausende Österreicher liegen krank im Bett

Eine aktuelle Statistik der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigt, dass doch einige Krankheitsfälle im Herbst zu verzeichnen waren. Vor allem die Grippe hat "stark" gestartet. Was man nun rät.

Es war wohl der sehr heiße Sommer und die daraufhin recht starke Abkühlung im September und Oktober, die dafür gesorgt haben, dass die Herbst- und Wintersaison mit relativ vielen Krankheitsfällen gestartet ist. Dass zahlreiche Menschen krank sind, bestätigt nun auch eine Statistik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Demnach waren in der Vorwoche über 65.000 Menschen hierzulande wegen eines grippalen Infekts und 806 Personen wegen einer Influenza-Erkrankung krank geschrieben. In der Woche davor waren es noch um rund 3.000 grippale Infekte und 65 Influenza-Fälle weniger.

„Das heißt wir haben jetzt schon viele Infektionsfälle“

„Mit Beginn der Herbst- und Wintersaison haben wir sowohl bei Influenza als auch Covid mit relativ vielen Fällen gestartet. Das heißt wir haben jetzt schon viele Infektionsfälle. Daher empfehle ich, alle Möglichkeiten zu nutzen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden. Grippale Infekte und Schnupfen betreffen auch viele Menschen und auch hier sind die üblichen Hygienemaßnahmen ein sinnvoller Schutz“, erklärt ÖGK-Chefarzt Andreas Rauter. Er möchte zu Beginn der Saison daher auch wieder in Erinnerung rufen, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren, wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist, mit den Händen eben nicht zu Nase und Mund greifen, geschlossene Räume gut zu durchlüften und auch selbst immer wieder an die frische Luft zu gehen. „Dort wo viele Menschen auf engem Raum sind, ist der Nasen-Mund-Schutz eine wirksame Möglichkeit, eine Infektion fernzuhalten“, so Rauter.

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Die Zahlen im Überblick

Die meisten grippalen Infekte gibt es wenig überraschend in der Bundeshauptstadt Wien mit fast 20.000 Fällen. Dahinter folgen mit Respektabstand Oberösterreich und Niederösterreich (jeweils noch über 10.000) und die Steiermark (9.024). Bei der Grippe sieht es ähnlich aus. Wien liegt mit 417 Krankenstands-Fällen in der Vorwoche vorne, gefolgt von Niederösterreich (119 Fälle). Dahinter folgen Oberösterreich (69) und die Steiermark (60). Während die Fälle von grippalen Infekten deutlich hinter jenen der Vorjahreswoche liegen, liegt man bei der Grippe dieses Jahr dafür deutlich davor. Genaueres zu den Werten der Vorwoche findet ihr in der folgenden Tabelle.