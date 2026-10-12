Nach Zugentgleisungen: ÖBB geben Strecke weitgehend frei

In der Nacht auf Montag sind bei Wiener Neustadt zwei entrollte Güterwagen entgleist und haben gröbere Schäden angerichtet. Der Zugverkehr kann gegen 16 Uhr dann wieder weitestgehend ungestört aufgenommen werden.

In der Nacht auf Montag, 12. Oktober 2026, sind im Bereich des Ausfahrbahnhofs in Wiener Neustadt (Niederösterreich) zwei Güterwagen entrollt und dann auch entgleist. Die Folge waren notwendige Reparaturarbeiten und Streckensperren – wir haben berichtet. Mittlerweile konnte man erste Reparaturen an der Oberleitung und dem Gleisoberbau durchführen und betroffene Gleise wieder freigeben, erklären die ÖBB. Heißt: „Der Fernverkehr auf der Südstrecke kann ab etwa 16 Uhr wieder uneingeschränkt aufgenommen werden. Ebenso fahren CJX-Züge wieder nach Payerbach.“ Für den Nahverkehr zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen gilt das selbe.

Wo der Schienenersatzverkehr noch aufrecht bleibt

Zwischen Wiener Neustadt und Lanzenkirchen muss der Schienenersatzverkehr bis auf Weiteres aber aufrecht bleiben. Grund dafür ist die schwer beschädigte Infrastruktur im Unfallbereich. Für den Güterverkehr wird die Südstrecke dann ab 20 Uhr wieder geöffnet, der Betrieb auf der Puchberger- und der Gutensteiner-Strecke ist bereits in den Vormittagsstunden wieder aufgenommen worden.

Das raten die ÖBB jetzt den Fahrgästen

Dennoch sollten sich Fahrgäste vor Fahrtantritt noch über ihre Verbindung informieren und eventuell auch mehr Fahrzeit einplanen, weil es noch zu Verspätungen und auch einzelnen Zugausfällen kommen kann, so die ÖBB. Die Bergung der letzten entgleisten Güterwagen beginnt übrigens dann im Laufe des heutigen Abends.