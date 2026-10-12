Schockfund in Oberösterreich: 73 Kaninchen und Meerschweinchen gerettet

Enge Käfige, abgemagerte Tiere und der Verdacht auf Gewalt: In Lambach in Oberösterreich wurde eine 55-Jährige angezeigt. Auch ihre pflegebedürftige Tochter soll betroffen gewesen sein.

Ein erschütternder Fall von mutmaßlicher Tierquälerei beschäftigt derzeit die Behörden in Oberösterreich. In einer Wohnung in Lambach wurden insgesamt 73 Kaninchen und Meerschweinchen entdeckt, die unter schlechten Bedingungen gehalten worden sein sollen. Zudem steht die 55-jährige Besitzerin im Verdacht, ihre pflegebedürftige Tochter körperlich angegriffen zu haben, heißt es in einem Artikel der Kronen Zeitung.

Behörden wurden bereits vor Monaten alarmiert

Schon vor rund sechs Monaten hatten Nachbarn auf die problematischen Zustände aufmerksam gemacht. Bei den Nagetieren handelte es sich laut dem Medienbericht um zahlreiche Kaninchen und Meerschweinchen, die in beengten, übereinandergestapelten Käfigen untergebracht waren. Die zuständigen Stellen forderten die Frau daraufhin auf, die Anzahl ihrer Tiere zu reduzieren. Da dies offenbar nicht ausreichend geschah, wurde eine koordinierte Abnahme mit mehreren Tierschutzeinrichtungen vorbereitet.

Streit mit Tochter führte zu Polizeieinsatz

Noch bevor die geplante Aktion stattfinden konnte, kam es zu einem weiteren Vorfall: Am Donnerstag soll die 55-Jährige mit ihrer 35-jährigen, pflegebedürftigen Tochter zunächst in einen verbalen und anschließend in einen körperlichen Streit geraten sein. Dabei soll die Mutter ihre Tochter geschlagen haben. Nach dem Einschreiten der Polizei wurde die Tochter aus der Wohnung gebracht. Die Beamten wurden dabei auch auf die problematische Haltung der Tiere aufmerksam. Die behördliche Abnahme der Tiere war zu diesem Zeitpunkt bereits für den darauffolgenden Tag vorgesehen.

73 Tiere auf Tierschutzstellen verteilt

Bei dem Einsatz wurden schließlich 73 Kaninchen und Meerschweinchen aus der Wohnung geholt und auf mehrere Tierschutzstellen aufgeteilt. Nach Angaben der Polizei sollen sich die Tiere in einem sehr schlechten Zustand befunden haben. Sie seien unter anderem abgemagert und nicht ausreichend versorgt gewesen. Die 55-Jährige wurde wegen des Verdachts der Tierquälerei sowie der Körperverletzung angezeigt. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.