Polarlicht-Überraschung: Langsame Sonnenstürme färbten den Himmel

Am Samstagabend, 10. Oktober 2026 gegen 21 Uhr, haben gleich mehrere langsame Sonnenstürme Polarlichter verursacht. Und diese waren, oberhalb der Wolkendecke, auch von Österreich aus zu sehen.

Mehrere langsame Sonnenstürme waren am Samstag auf dem Weg zur Erde. Für gewöhnlich sorgen solche langsamen Stürme für keine sonderlich beeindruckenden Polarlichter – und schon gar nicht für welche, die bis nach Österreich hin sichtbar sind. Am Samstag war das aber anders, wie die GeoSphere Austria erklärt. Und man zeigt nun auch, wie es dazu gekommen sein könnte und warum man dennoch kaum wirklich Polarlichtmeldungen vorliegen.

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Langsame Sonnenstürme verstärkten sich wohl gegenseitig

Die Experten erklären auf Facebook nun: „Nach derzeitigem Wissenstand vermuten wir, dass sich diese langsamen Sonnenstürme gegenseitig verstärkt haben, was zu einer überraschenden und kurzzeitig stärkeren Störung des Erdmagnetfeldes geführt hat.“ Die Störung hat aber recht rasch wieder abgenommen und der Himmel über Österreich war größtenteils bewölkt. Daher würden auch nur wenige Polarlichtmeldungen vorliegen. Immerhin: Auf vereinzelten Webcam-Aufnahmen konnte man zwischen der ein oder anderen Wolkenlücke gegen 21 Uhr tatsächlich einen rosa Polarlichtschimmer erkennen – wie etwa beim Kleinfleißkees.

Wahrscheinlichkeit für Polarlichter in kommenden Tagen gering

Aktuell sind übrigens noch weitere, langsamere Sonnenstürme auf dem Weg zur Erde. Bedeutet das aber, dass wieder Polarlichter möglich sind und diese eventuell auch wieder von Österreich aus zu sehen sein werden? Die GeoSphere Austria vermutet zwar eine Zunahme der geomagnetischen Aktivität. Bezüglich weiterer Polarlichter hält man sich aber zurück: „Die Wahrscheinlichkeit für weitere Polarlichter in Österreich ist gering.“ Die nächsten Tage werden nun jedenfalls zeigen, ob es zu einer weiteren Polarlicht-Überraschung kommen wird.

Wie es um die Polarlichter über Österreich bestellt ist

In den vergangenen Jahren hat es mehrmals noch deutlich stärkere Ereignisse gegeben, die zeitweise auch erwartet und angekündigt wurden. Über Österreich hat der Himmel mehrfach förmlich gestrahlt – so etwa im Mai und Oktober 2024 oder im November 2025. Der Grund dafür war eine allgemein stärkere Sonnenaktivität. Unser Stern macht dabei einen elfjährigen Zyklus durch, der im Jahr 2024 sein Maximum erreicht hat. Christian Möstl, Weltraumforscher der GeoSphere Austria, hat Ende vergangenen Jahres gegenüber 5 Minuten erklärt, dass das Maximum des Sonnenzyklus zwar vorüber sein dürfte, in den nächsten ein, zwei Jahren aber dennoch immer wieder Chancen auf Polarlichter bestehen könnten. Sonnenflecken und -stürme würden zwar weniger, dafür aber auch etwas stärker werden – jedenfalls tendieren sie dazu. Chancen auf Polarlichter auch in unseren Breitenkreisen dürfte es also weiterhin geben. Alles dazu hier: Polarlichter über Österreich: Auch 2026 „noch Chancen“.

©Andreas H. | Besonders gut zu sehen waren Polarlichter über Österreich etwa im November 2023… ©Ciprian Hiticas | …im Mai 2024… ©Webcam „Bergfex“ / Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen | …im Oktober 2024… ©foto-webcam.eu | …und im November 2025.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2026 um 15:44 Uhr aktualisiert