So profitierst du von dem neuen Stromtarifsystem ab 2027

Ab 2027 gibt es in Österreich neue Regeln für die Stromabrechnung. Die Regulierungsbehörde E-Control kündigte diesbezüglich Maßnahmen an.

Ab dem ersten Januar 2027 tritt eine Reform im Stromsystem in Kraft. Die neue Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung, kurz SNEG-V soll Vorteile, wie beispielsweise eine fairere Kostenaufteilung und effizientere Netznutzung, bringen.

Arbeitspreis und Netznutzung sollen angeglichen werden

Aktuell ist es für die meisten Haushaltskunden so, dass rund 90% der Netzkosten den Arbeitspreis ausmachten, also die verbrauchten Kilowattstunden, und die restlichen 10% wurden vom Grundpreis gedeckt. In den nächsten drei Jahren sollen Arbeitspreis und Grundpreis nun etwa den gleichen Anteil ausmachen. Das bedeutet für Kunden, dass höhere Leistungsspitzen auch mehr Kosten verursachen, und soll so insgesamt für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Geburtsstunde eines neuen Winterpreises

Bereits heuer im Frühjahr wurden sowohl ein Sommer-Niederarbeitspreis eingeführt, der von April bis September in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr gegolten hat. Zu diesen Zeitpunkten ist besonders viel Strom im Netz verfügbar, und dieses soll somit entlastet werden. Nun soll auch der Winter-Niederarbeitspreis eingeführt werden, und zwar von Oktober 2027 bis März 2028.

„Moderner Rahmen geschaffen“

„Das Stromsystem verändert sich. Daher müssen sich auch die Regeln für die Netznutzung weiterentwickeln. Mit der neuen Grundsatzverordnung schaffen wir einen modernen regulatorischen Rahmen für ein Energiesystem, das zunehmend dezentral, digital und flexibel wird“, sagt E-Control Vorstand Alfons Haber zu den Entwicklungen, die für die nahe Zukunft geplant sind.