Spionageverdacht in Wien: Lückenlose Aufklärung um Cobra-Einsatz gefordert

Ein am letzten Donnerstag festgenommener Journalist aus der Ukraine kritisiert das Vorgehen der Cobra-Beamten. Innenminister Karner stellt sich auf die Seite der Einsatzkräfte. Gegen die Männer besteht Spionageverdacht.

Am Donnerstag stürmen Beamte des Einsatzkommando Cobra ein Fahrzeug in Wien und nehmen die vier Insassen fest. Unter ihnen ist Mychajlo Tkatsch, ein bekannter ukrainischer Investigativjournalist, und sein Kameramann Jaroslaw Bondarenko. Sie sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß, die anderen beiden Männer sitzen derzeit noch wegen Spionageverdacht in Untersuchungshaft.

Mit angelegten Handschellen operiert

Bondarenko wurde bei dem Zugriff leicht verletzt, und musste im Krankenhaus behandelt werden. Im Interview mit der ZIB kritisiert Tkatsch das Vorgehen bei der Festnahme, er frage sich, welche Grundlage es dafür gegeben hätte. „Man hat ihn (Bondarenko, Anm.) operiert, ohne ihm die Handschellen abzunehmen“, so der Journalist gegenüber der ZIB-Redaktion. Die Association of European Journalists fordert dazu in einer Aussendung lückenlose Aufklärung von seiten der österreichischen Behörden.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Spionage

Laut dem Innenministerium besteht ein Verdacht auf Spionagetätigkeit. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagte am Montag im Ö1-Mittagsjournal: „Festnahmen sind nie ein einfaches Szenario. Aber ich gehe davon aus, und ich habe keinen Grund zu zweifeln, dass auch in diesem Fall die Polizei nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit auch eingeschritten ist und die Festnahmen durchgeführt hat.“ Die Staatsanwaltschaft Wien führt auch weiterhin Ermittlungen gegen die vier Personen durch.



