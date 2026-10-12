Sprit in Slowenien wird billiger: Das kostet Tanken ab morgen

Gute Nachrichten für Tanktouristen: Ab Mitternacht sinken die Spritpreise in unserem Nachbarland erneut. Wir haben die neuen slowenischen Preise für Benzin und Diesel für euch.

Tanken in Slowenien bleibt günstiger als in Österreich – und die Spritpreise im Nachbarland sinken weiter. Ab Dienstag, dem 13. Oktober, kostet ein Liter Benzin (Eurosuper 95) 1,742 Euro, für einen Liter Diesel werden 1,881 Euro fällig. Beide Kraftstoffarten verbilligen sich damit um jeweils 0,2 Cent pro Liter. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern ergibt sich durch die neuerliche Preissenkung eine Ersparnis von zehn Cent. Der Rückgang fällt diesmal also deutlich geringer aus als bei der letzten Anpassung. Die neuen Preise gelten vorerst bis einschließlich Montag, dem 19. Oktober 2026.



Kraftstoffart alter Preis (€/l) neuer Preis (€/l) Benzin 1,744 1,742 Diesel 1,883 1,881

EU-Kommission macht Weg für weitere Steuersenkungen frei

Noch interessanter könnte es für Tanktouristen und Grenzpendler in den kommenden Monaten werden. Die Europäische Kommission hat am Montag einen slowenischen Antrag unterstützt, der es dem Nachbarland ermöglichen soll, die Steuern auf Benzin und Diesel vorübergehend sogar unter die vorgeschriebenen EU-Mindestwerte zu senken. Damit hätte die slowenische Regierung zusätzlichen Spielraum, um auf hohe Treibstoffpreise zu reagieren. Allerdings muss der Rat der Europäischen Union dem Vorschlag noch einstimmig zustimmen. Vorgesehen ist eine Ausnahme für sechs Monate. Ob und in welchem Ausmaß die Preise dadurch tatsächlich sinken, steht noch nicht fest. Bereits jetzt verzichtet Slowenien vorübergehend auf bestimmte Abgaben, darunter die CO₂-Abgabe auf Treibstoffe. Diese Entlastung gilt nach derzeitiger Regelung bis einschließlich 14. Dezember 2026.

Achtung: Nicht an allen Tankstellen gelten diese Preise

Wichtig für Kärntner Tanktouristen: Die staatlich festgelegten Höchstpreise gelten nur an slowenischen Tankstellen außerhalb der Autobahnen und Schnellstraßen. Direkt an den Autobahnen können die Betreiber ihre Preise selbst bestimmen.