Diese unbeliebte Steuer könnte bald fallen: Kanzler Stocker ist gesprächsbereit

Eine umstrittene Steuer könnte wieder aufgeschnürt werden. Bundeskanzler Christian Stocker signalisiert Gesprächsbereitschaft für eine Abschaffung der Abgabe. Voraussetzung sei, dass eine Gegenfinanzierung vorgelegt werde.

Gemeint ist die Steuer, sie gilt seit Oktober und beträgt 2,40 Euro pro Paket. Betroffen sind 15 große Onlinehändler mit einem Jahresumsatz ab 100 Millionen Euro. Viele

Unternehmen geben die zusätzlichen Kosten direkt an ihre Kunden weiter.

Kritik wächst weiter

Der Widerstand gegen die Abgabe nimmt zu. Selbst die NEOS, die die Steuer

mitbeschlossen haben, gehen inzwischen auf Distanz. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger

bezeichnete die Maßnahme zuletzt als „Murks“.

Stocker verteidigt Lenkungseffekt

Ein völliges Aus schließt der Kanzler nicht aus. Gleichzeitig verteidigte er die Steuer als

Instrument gegen die zunehmende Paketflut. Vor allem billige Waren würden oft unnötige

Transportwege und Ressourcenverbrauch verursachen. Ohne alternative Finanzierung

werde die Paketsteuer also nicht einfach abgeschafft.