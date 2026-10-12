Kinder entdecken Frauenleiche: Verdächtiger im Ausland festgenommen

Nach dem Fund einer getöteten 53-Jährigen in Dürnau gibt es einen Verdächtigen. Der Mann befindet sich in einem europäischen Land in Haft. Weitere Details wollen die Ermittler erst nach einer möglichen Auslieferung nennen.

Rund sechs Wochen nach dem Fund einer Frauenleiche im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich ist in dem Fall ein Verdächtiger in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Wie die Staatsanwaltschaft Wels am Montag mitteilte, befindet sich ein Mann derzeit im Ausland in Haft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes ermittelt.

Kinder entdeckten tote Frau am Flussufer

Am 1. September hatten Kinder beim Spielen im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau die Leiche einer 53-Jährigen entdeckt. Die Frau stammte aus Laakirchen im Bezirk Gmunden. Bei der anschließenden Untersuchung des Leichnams wurden Stichverletzungen festgestellt. Die Obduktion ergab, dass Fremdverschulden vorlag. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich das Verbrechen an jener Stelle an der Ager ereignet haben, an der die Tote gefunden wurde.

Frau kehrte von Ausgang nicht zurück

Vor ihrem Tod war die 53-Jährige im offenen Bereich der Psychiatrie des Salzkammergut Klinikums Vöcklabruck untergebracht gewesen. Von einem geplanten Ausgang kam sie nicht mehr zurück. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Welche Verbindung zwischen der Frau und dem nun Verdächtigen bestand und was sich vor ihrem Tod genau zugetragen haben könnte, ist bislang nicht bekannt.

Weitere Details erst nach Auslieferung

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Mann, der sich in einem europäischen Land in Haft befindet. Die Ermittlungsbehörden halten sich zu seiner Identität und zu möglichen Hintergründen des mutmaßlichen Verbrechens vorerst bedeckt. Nähere Angaben sollen erst gemacht werden, wenn es zu einer Auslieferung kommt. Die Staatsanwaltschaft begründet die Zurückhaltung mit den laufenden Ermittlungen.