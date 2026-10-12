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So könnte das Wetter am Dienstag aussehen.
Österreich
12/10/2026
bis zu 18 Grad

Österreich-Wetter: Sonne am Dienstag vorherrschend

Am 13. Oktober scheint vielerorts die Sonne, erst am Abend kann es regnerisch werden. Auch auf den Bergen verspricht das Wetter gute Sicht.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Lokale Nebel- und Hochnebelfelder lichten sich am Vormittag rasch und tagsüber scheint in vielen Regionen die Sonne nahezu ungetrübt, berichtet die GeoSphere Austria. Im Westen allerdings ziehen ab den Mittagsstunden die ersten Wolkenfelder der nächsten Störungszone auf. Mit Regen ist hier aber erst ab den Abendstunden zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Tageshöchstwerte betragen 13 bis 18 Grad.

Gute Bedingungen auf den Bergen

Am Dienstag gibt es mit Hochdruckeinfluss stabiles und meist auch sehr sonniges Bergwetter. Im Hochgebirge ist die Fernsicht ausgezeichnet, auf etwa 2000 Höhenmetern kann es nach Auflösung regionaler Hochnebelfelder zum Teil diesig bleiben. Am späten Nachmittag ziehen im Bergland Vorarlbergs sowie Nordtirols vermehrt Wolkenfelder auf, der Tag geht aber auch hier noch weitgehend trocken zu Ende.

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