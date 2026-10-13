Das sind heuer die beliebtesten Brunch-Lokale in Österreich
Österreichs beliebteste Brunch- und Frühstücksadressen für das Jahr 2026 stehen fest. Was das Falstaff-Community-Voting ergab, erfährst du hier.
Wo lässt es sich in Österreich am besten in den Tag starten? Egal ob ausgedehntes Sonntagsfrühstück, eleganter Hotel-Brunch oder moderne Café-Konzepte: Falstaff hat seine Community zur Abstimmung gebeten. Die Gewinner der einzelnen Bundesländer wurden kürzlich im Rahmen des Events „Falstaff Brunch Beats“ im Wiener 25hours Hotel ausgezeichnet.
Kärnten ist Spitzenreiter beim Brunchen
In Kärnten konnte sich das „No. 98“ in Klagenfurt den begehrten ersten Platz sichern und darf sich ab sofort mit dem Titel des beliebtesten Brunch-Lokals des Landes schmücken.Auch die weiteren Plätze im Kärnten-Ranking zeigen die große Vielfalt an Top-Frühstücksadressen im Bundesland.
Die Landessieger der übrigen Bundesländer im Überblick
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Wien: Ströck Feierabend (1070 Wien)
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Steiermark: Café Fotter (Graz)
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Burgenland: Cafe Goldmark (Deutschkreutz)
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Oberösterreich: Das Grafengut (Nußdorf am Attersee)
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Niederösterreich: Gastwirtschaft Richardhof (Gumpoldskirchen)
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Salzburg: Emmastoa (Flachau)
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Tirol: Marie’s Brunch (Innsbruck)
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Vorarlberg: Schlosskaffee (Hohenems)