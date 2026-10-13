Österreicher „weniger lang in Pension“: AMS-Chef entfacht wieder Debatte

Für Aufsehen sorgt derzeit eine Aussage von AMS-Chef Johannes Kopf, der sich ebenfalls für eine Anhebung des Pensionsantrittsalters ausspricht. Zahlreiche Institutionen üben nun Kritik.

Immer öfter ist eine Anhebung des Pensionsalters Thema in der öffentlichen Diskussion. Das sorgt unter anderem auch für Verunsicherung und Sorgen bei Österreichs Ältesten. Alles dazu hier: Österreichs Pensionisten verunsichert: „Pension ist kein Geschenk“. Das Pensionsalter ist dieser Tage wieder Thema in der Berichterstattung, nachdem AMS-Chef Johannes Kopf sich für eine Anhebung ausgesprochen hat. Konkret meinte er in der ORF-Pressestunde am Sonntag zu dem Thema, dass die Politik nicht nur Populäres sondern auch Notwendiges machen müsse. Und: „Irgendwann schlägt Mathematik Ideologie.“ Gleichzeitig spricht er von einer „Absurdität“, dass ältere Beschäftigte im einen Betrieb oft Führungspositionen hätten, verlieren sie ihre Arbeit, seien sie aber zu alt und man brauche sie nicht mehr.

„Mathematik setzt Zahlenkenntnis voraus“

Für Aufregung und Diskussionen sorgte nun vor allem die Aussage zur Erhöhung des Pensionsalters. Während sich die NEOS in ihrer langjährigen Forderung bestätigt sehen, übt der Gewerkschaftsbund etwa Kritik. „Wenn AMS-Vorstand Kopf in der Debatte um das Pensionsantrittsalter davon spricht, dass die Mathematik die Ideologie schlage, dann sei ihm ins Stammbuch geschrieben: Mathematik setzt Zahlenkenntnis voraus. Das faktische Pensionsantrittsalter ist in den vergangenen 25 Jahren stärker gestiegen als die Lebenserwartung, Menschen sind also durchschnittlich weniger lange in Pension“, so Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.

„Jede dritte Frau geht aus Arbeitslosigkeit oder Krankheit in Pension“

Auch Teiber spricht die Beschäftigung von Personen über 60 Jahren an – und dass ein Drittel der Unternehmen ab 20 Beschäftigten hierzulande eben niemanden über 60 beschäftigen würde. Die GPA-Vorsitzende: „Jede dritte Frau geht heute aus Arbeitslosigkeit oder Krankheit in Pension. So lange man im fortgeschrittenen Alter keine Jobs findet, ist die Debatte um einen späteren Pensionsantritt zynisch. Hier hätte AMS-Vorstand Kopf ausreichend Handlungsbedarf.“

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GPA-Vorsitzende fordert Kampf gegen Arbeitslosigkeit

Für sie sei das Wichtigste für die Finanzierung des Pensionssystems der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit: „Wenn wieder mehr Menschen ins System einzahlen, ist es finanziell stabil. Vom AMS-Vorstand erwarte ich mir, dass er sich dieser Herausforderung annimmt, anstatt den Beschäftigten auszurichten, dass sie länger arbeiten sollen, obwohl ein Drittel bereits jetzt sagt, im gegenwärtigen Job nicht gesund in Pension gehen zu können.“

Kritik auch von Pensionistenvertretern

Kritik üben auch die Präsidentinnen vom Seniorenbund, Ingrid Korosec, und dem Pensionistenverband Österreich, Birgit Gerstorfer. Korosec fragt sich etwa, wo die Lösungen für die Beschäftigung Älterer seien. Sie fordert „altersgerechte Arbeitsplätze und betriebliche Gesundheitsvorsorge“ – und Anreizsysteme für Unternehmen, um Ältere zu beschäftigen. Das fordert auch Gerstorfer, die einmal mehr von einem Bonus-Malus-Modell spricht, das ausgearbeitet werden müsse. Und: „Die Reihenfolge muss stimmen: Erst Arbeitsplätze für Ältere, dann über längeres Arbeiten reden. Mathematik beginnt am Arbeitsmarkt – aber hinter jeder Zahl steht ein Mensch.“ Was die 5 Minuten-Leser von einer Anhebung des Antrittsalters halten, könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Später in Pension? „Wollte schon immer mit Rollator zur Arbeit“.