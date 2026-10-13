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/ ©Katharina Widmann
Foto auf 5min.at zeigt Eisblumen am Fenster am Morgen.
In einigen Regionen Österreichs war es heute durchaus frostig.
Österreich
13/10/2026
Top 10

Minus 6,3 Grad – Frost in Österreich: Wo es heute am kältesten war

Am Dienstag, 13. Oktober 2026, war es in zahlreichen Regionen Österreichs frostig. Die Tiefstwerte in den frühen Morgenstunden lagen dabei bei bis zu minus 6,3 Grad. Wir wissen, wo es heute am kältesten war.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(251 Wörter)
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Vor zwei Monaten hätte man sich in Österreich Minusgrade noch nicht vorstellen können. Da lagen die Höchsttemperaturen bei um die 40 Grad und darüber, stellenweise wurden fast täglich Rekorde gebrochen. Doch auch der extreme Hitzesommer hatte ein Ende, mittlerweile hat es in den frühen Morgenstunden teils durchaus beachtliche Minusgrade – so etwa auch am heutigen Dienstag, 13. Oktober 2026.

Die Hitliste der kältesten Orte Österreichs am 13. Oktober

Die Hitliste der Tiefsttemperaturen der GeoSphere Austria zeigt etwa einen Minimalwert von minus 6,3 Grad in Schwarzau im Freiwald (Niederösterreich). Auch dahinter gibt es zahlreiche Messstationen, an denen es frostig war. Am Podest folgen hinter Schwarzau im Freiwald noch Liebenau-Gugu (Oberösterreich, minus 5,7 Grad) und St. Jakob im Defereggental (Osttirol, minus 4,8 Grad). Auf die Oktober-Minusrekorde der Messgeschichte fehlen übrigens noch ein paar Grad, diese liegen bei den genannten Stationen bei minus acht bis minus 14 Grad. In der folgenden Tabelle findet ihr die Top 10 der Tiefstwerte für Österreich vom 13. Oktober.

OrtBundeslandMinimaltemperatur
Schwarzau im FreiwaldNiederösterreichminus 6,3 Grad
Liebenau-GuguOberösterreichminus 5,7 Grad
St. Jakob im DefereggentalTirolminus 4,8 Grad
MariapfarrSalzburgminus 4,6 Grad
St. Michael im LungauSalzburgminus 4 Grad
TamswegSalzburgminus 3,8 Grad
Gars am KampNiederösterreichminus 3,2 Grad
ZwettlNiederösterreichminus 3,1 Grad
NaudersTirolminus 2,9 Grad
AigenSteiermarkminus 2,9 Grad

Stationen sorgen des Öfteren für Extremwerte

Damit liegen auch drei Stationen vorne, die in den letzten Jahren stets für Extremwerte gesorgt haben. Und dafür muss man gar nicht weit in die Vergangenheit blicken, hatte es doch Anfang 2026 bereits Tiefstwerte von fast minus 30 Grad in Schwarzau im Freiwald und in Liebenau-Gugu.

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