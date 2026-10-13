28-Jährige will Pension mit 67: „Antrittsalter muss erhöht werden“

Die Diskussionen und Debatten rund um das Pensionsantrittsalter in Österreich reißen nicht ab. Nachdem am Wochenende AMS-Chef Johannes Kopf das Thema wieder angesprochen hat, reagiert nun auch die JUNOS-Bundesvorsitzende.

Nachdem am Sonntag AMS-Chef Johannes Kopf in der ORF-Pressestunde die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters angesprochen und gemeint hat, dass man in der Politik nicht nur Populäres sondern auch Notwendiges machen müsse, hat er von Pensionistenvertretern und von der Gewerkschaft etwa einiges an Kritik kassiert. Mehr dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Österreicher „weniger lang in Pension“: AMS-Chef entfacht wieder Debatte. Aber nicht nur Kritik ist gekommen, vor allem seitens der NEOS und nun auch der JUNOS gibt es auch Zustimmung zu den Aussagen von Kopf.

„Wir können nicht länger Pension beziehen und…“

So meint etwa die JUNOS-Bundesvorsitzende Sophie Wotschke: „Wer heute den Mut zu Reformen vermissen lässt, verspielt die Chancen der nächsten Generation. Das Pensionsantrittsalter muss erhöht werden. Die Entscheidung muss rasch fallen.“ Die Debatte dürfe nicht länger auf die lange Bank geschoben werden, ist für die 28-jährige Nationalratsabgeordnete klar. Dass selbst der AMS-Chef die „Notwendigkeit einer Anhebung des Pensionsalters“ so deutlich anspreche, „sollte endlich alle wachrütteln“, so Wotschke. Und: „Wir können nicht immer länger Pension beziehen und gleichzeitig so tun, als könnte alles bleiben, wie es ist.“

©Parlamentsdirektion/​Thomas Topf JUNOS-Bundesvorsitzende Sophie Wotschke fordert mehr „Mut zu Reformen“.

JUNOS-Pfad für Erhöhung des Pensionsantrittsalters

Schließlich fordert sie noch eine rasche Entscheidung über die Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters – noch 2026 – und gibt den politischen Entscheidungsträgern auch gleich einen Pfad mit: „Die Anhebung soll 2030 beginnen und bis 2041 schrittweise zu einem einheitlichen gesetzlichen Pensionsantrittsalter von 67 Jahren führen. Wer dagegen die Entscheidung immer weiter vertagt, verkürzt die Zeit für einen fairen Übergang. Wer Generationengerechtigkeit ernst nimmt, muss das Pensionsantrittsalter erhöhen. Genug gewartet.“

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Was 5 Minuten-Leser von der Anhebung des Pensionsalters halten

Neben der Gewerkschaft und den Pensionistenvertretern sind auch die Österreicher nicht allesamt der Meinung, dass das Antrittsalter erhöht werden sollte. So meint eine 5 Minuten-Leserin etwa: „Immer die Pensionisten abzocken. Es reicht!“ Und eine weitere Leserin erklärt: „Unsere Pensionisten haben ihr ganzes Leben gearbeitet und Steuern gezahlt. Sie sind keine Bittsteller, sie haben für ihre Pension gearbeitet und ins System eingezahlt.“ Doch unter den Menschen hierzulande finden sich durchaus auch weitere Befürworter einer Anhebung. So meint ein Mann etwa, dass das „demographisch und budgetär unumgänglich“ sei. Und: „So langsam wird es Zeit, in kleinen Schritten. Wie mit der Anpassung des Frauenpensionsalters.“ Mehr Reaktionen auch hier: Später in Pension? „Wollte schon immer mit Rollator zur Arbeit“.