Causa Weißmann: ORF-Mitarbeiterin freigestellt

Jene Mitarbeiterin, die im März dieses Jahres Vorwürfe gegen Roland Weißmann erhoben hat und schließlich für dessen Rücktritt "gesorgt" hat, wurde vom ORF laut Standard-Informationen vorläufig dienstfrei gestellt.

Die „widerrufliche Dienstfreistellung“ bestätigt die Anwältin der Mitarbeiterin gegenüber dem Standard auch. Die Freistellung wird demnach mit einem „Bericht aus einem laufenden Ermittlungsverfahren“ begründet. Mehrere Verfahren seien in der Angelegenheit gerichtsanhängig, weshalb man sich seitens des ORF weder zu diesen noch zu behördlichen Ermittlungen äußern werde, heißt es laut Medienberichten.

Welche Verfahren Roland Weißmann gegen den ORF anstrengt

Aktuell gibt es drei Verfahren von Roland Weißmann, die er gegen den ORF angestrengt hat. Ein erstes ist im August gestartet, wo geklärt werden soll, ob seine Kündigung sittenwidrig war. In einer zweiten geht es um eine Kündigungsentschädigung und Entrichtung der Pensionskassenbeiträge bis Ende 2026. Die dritte Klage betrifft künftige Schäden, die dem Ex-ORF-Chef entstehen könnten bzw. die Haftung künftiger Schäden aus einer Pressaussendung des ORF vom 9. März. In dieser war die Rede von Vorwürfen der sexuellen Belästigung durch eine Mitarbeiterin.

Diese Verfahren, Ermittlungen und Klagen laufen außerdem

Zusätzlich laufen aktuell noch strafrechtliche Ermittlungen gegen die ORF-Mitarbeiterin und ihren Anwalt. Vorgeworfen wird etwa eine schwere Erpressung und die missbräuchliche Verwendung von Tonaufnahmen. Die Mitarbeiterin selbst hat ebenfalls eine Klage eingebracht – nämlich gegen Weißmann und den ORF. Sie fordert einerseits Schadensersatz vom Ex-ORF-Chef, andererseits Schutz und Sicherheit vom ORF, um berufliche Folgen durch die Causa zu verhindern. Für alle Betroffenen in der Causa gilt die Unschuldsvermutung.