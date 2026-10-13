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Bild auf 5min.at zeigt ein Geschäft von innen.
Bei Fressnapf wird derzeit ein Katzen-Leckerli zurückgerufen.
Österreich
13/10/2026
Grätenfragmente

Fressnapf-Rückruf: Katzen-Leckerli aus Verkauf genommen – was jetzt?

Katzenbesitzer aufgepasst: Bei Fressnapf in Österreich gibt es derzeit einen Rückruf, wie man auf der hauseigenen Website bekanntgibt. Ein Katzen-Leckerli wurde auch schon aus dem Verkauf genommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Ein Katzenleckerli wird bei Fressnapf derzeit zurückgerufen. Wegen teils enthaltenen großen Grätenfragmenten ruft man den Artikel „MOMENTS Filet Bites Thunfisch & Sardellen 50g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 19. Dezember 2027 zurück. Die betroffene Charge hat die Nummer 150098, berichtet der Händler. Den betroffenen Artikel habe man „unverzüglich aus dem Verkauf genommen“.

Dieses Produkt wird bei Fressnapf in Österreich derzeit zurückgerufen:

  • MOMENTS Filet Bites Thunfisch & Sardellen 50g
  • Mindesthaltbarkeitsdatum: 19. Dezember 2027
  • Chargennummer: 15009

Kaufpreis wird zurückerstattet, wenn man Produkt zurückbringt

Fressnapf abschließend: „Selbstverständlich können Sie den Artikel in eine unserer Filialen zurückbringen. Der Kaufpreis wird Ihnen zurückerstattet. Wir bedauern den Vorfall und bitten für etwaige Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.“ Sollte man noch Fragen haben, kann man sich per Mail an kundenservice@fressnapf.at wenden.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Produkt, das zurückgerufen wird.
©Fressnapf Österreich
Dieses Katzenleckerli wird derzeit bei Fressnapf zurückgerufen.

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