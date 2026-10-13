Das sind die beliebtesten Berge Österreichs

Eine Analyse von 1,3 Millionen Instagram-Posts durch Fit Reisen zeigt die beliebtesten Berge Österreichs. Der Großglockner führt das Ranking als meistfotografierter Gipfel an, gefolgt vom Kitzsteinhorn und dem Hochkönig.

Der deutsche Reiseveranstalter Fit Reisen hat insgesamt 1,3 Millionen Instagram-Posts zu 277 Bergen in Österreich ausgewertet. Ziel war es, die beliebtesten Gipfel zu finden. Dazu wurde ermittelt, wie viele Posts es zu einem jeweiligen Berg-Hashtag gibt. Insgesamt wurden über 1,2 Millionen Bilder ausgewertet.

Höchster Berg auch im Ranking ganz oben

Am Großglockner führt kein Weg vorbei. Der höchste Berg Österreichs ist zugleich auch der beliebteste auf Instagram. Es wurden 183.854 Beiträge mit #großglockner gezählt, das sind etwa 14,5 Prozent aller ausgewerteten Posts.

Kitzsteinhorn auf Platz zwei

Auf Platz zwei findet sich das 3.203 Meter hohe Kitzsteinhorn wieder. Der Salzburger Berg dürfte sich vor allem als Winterdestination rühmen. Insgesamt wurden 152.561 Beiträge mit dem entsprechenden Hashtag ausgewertet.

Allrounder sichert sich den dritten Platz

Am dritten Platz des Rankings landet ebenfalls ein Berg aus Salzburg. Der Hochkönig besticht wohl mit seiner Vielfalt. Von tief verschneiter Landschaft bis grüner Almwiese ist alles mit dabei.

Goldene Aufnahmen am Dobratsch

Der viertbeliebteste Berg auf Instagram ist der Dobratsch in Kärnten. Unter den #dobratsch fallen besonders oft Aufnahmen, die bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gemacht wurden.

Winterlandschaften am Hauser Kaibling

Die Top fünf wird durch den Hauser Kaibling in der Steiermark abgerundet, und dieser gilt ebenfalls als Sportberg. Auch hier sieht man häufig Skifahrer unter den zahlreichen Postings.