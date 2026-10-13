„Noch einmal die Welt von oben sehen“: Brigittes letzter Wunsch wurde wahr

Der Verein „Rollende Engel“ erfüllte der schwer kranken Brigitte (69) einen besonderen Herzenswunsch. Ein Ausflug auf den Grünberg in Gmunden wurde dank einer musikalischen Überraschung zu einem emotionalen Erlebnis.

Noch einmal die Natur genießen, die Welt von oben betrachten und wertvolle Zeit mit ihren Liebsten verbringen: Das war der große Herzenswunsch der schwer kranken Brigitte (69). Der Verein „Rollende Engel“, der schwer kranken Menschen besondere Wünsche erfüllt, machte genau das möglich. Für die 69-Jährige ging es auf den Grünberg in Gmunden (Oberösterreich), wo sie einen Tag erleben durfte, den sie wohl nie vergessen wird.

„Rollende Engel“ machten sich auf den Weg

Die ehrenamtlichen Wunscherfüller Anja, Katrin und Florian holten Brigitte mit einem Spezialfahrzeug zu Hause ab. Gemeinsam ging es nach Gmunden, wo bereits die erste Überraschung wartete. Die Verantwortlichen der Bergbahnen stellten eigens eine Gondel bereit, um die 69-Jährige und ihre Begleiter auf den Grünberg zu bringen. Oben angekommen, begleiteten die Helfer des Vereins „Rollende Engel“ Brigitte über 16 Serpentinen bis zum Baumwipfelpfad. Als sie schließlich ihr Ziel erreichte, zeigte sich auch das Wetter von seiner schönsten Seite: Die Wolken öffneten sich und die Sonne kam zum Vorschein.

©Rollende Engel

Saxophonklänge sorgen für Tränen

Doch damit nicht genug: Die „Rollenden Engel“ hatten noch eine ganz besondere Überraschung vorbereitet. Ein Saxophonspieler erwartete Brigitte und spielte hoch oben am Berg live für sie. Der Zeitpunkt hätte kaum emotionaler sein können, denn die 69-Jährige feierte an diesem Tag auch ihren 41. Hochzeitstag. Gemeinsam mit ihrer Familie genoss sie die Musik und die besondere Atmosphäre. Wie der Verein „Rollende Engel“ auf Facebook berichtet, flossen dabei zahlreiche Tränen der Rührung. Ihre Angehörigen nahmen Brigitte liebevoll in die Arme, küssten sie und hielten sie fest.

„Einer der schönsten Tage meines Lebens“

Nach den bewegenden Momenten am Baumwipfelpfad ging es für Brigitte und ihre Begleiter noch in eine Almhütte. Dort wurde gemeinsam gegessen, gelacht und in Erinnerungen geschwelgt. Anschließend brachte eine eigens bereitgestellte Gondel die Gruppe wieder ins Tal. Für die 69-Jährige war der Ausflug ein unvergessliches Erlebnis. Mit ihren Worten berührte sie auch die ehrenamtlichen Helfer: „Es war einer der schönsten Tage meines Lebens, den ihr mir, rollende Engel, ermöglicht habt.“

Mit Spenden weitere Herzenswünsche erfüllen Damit der Verein „Rollende Engel“ auch künftig schwer kranken Menschen besondere Momente ermöglichen kann, ist er auf Spenden angewiesen. Mit einer finanziellen Unterstützung können weitere Herzenswünsche erfüllt und unvergessliche Erlebnisse geschaffen werden. Wer die wertvolle Arbeit des Vereins unterstützen möchte, kann unter folgenden Kontodaten spenden: Spendenkonto:

Verein „Rollende Engel“

IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500 Jede Spende hilft dem Verein „Rollende Engel“, auch anderen schwer kranken Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen wertvolle Erinnerungen zu schenken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 20:07 Uhr aktualisiert