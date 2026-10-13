Österreich-Wetter: Sonne löst den Regen ab

Mit Durchzug einer Störungszone aus Nordwest gibt es am Mittwochvormittag recht verbreitet umfangreiche Wolken, und Regenschauer sind möglich. Von Norden her lockert die Bewölkung nach und nach auf und am Nachmittag zeigt sich schon wieder öfter die Sonne, so die GeoSphere Austria. Teils auch am Nachmittag trüb bleibt es gebietsweise an der Alpennordseite. Hier klingt der Regen stellenweise erst zum Abend hin ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen betragen drei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen 14 bis 20 Grad.

So wird das Wetter auf den Bergen

Am Mittwoch stecken die Berge den ganzen Tag in dichten Wolken. Östlich von Karwendel und Zillertaler Alpen regnet es auch häufig, wobei es im Tagesverlauf von Westen her immer trockener wird. Mit teils lebhaftem Nordwind in exponierten Lagen begünstigt ist die Alpensüdseite. Hier gibt es nur wenige Schauer und es überwiegt meist der Sonnenschein. In 2000 m Höhe hat es von Ost nach West zwischen fünf und zehn Grad.



