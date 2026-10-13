Schokolade statt Schmerztablette? Kärntner Olympiasiegerin teilt überraschende Studie

Kann dunkle Schokolade tatsächlich gegen Regelschmerzen helfen? Olympiasiegerin Lara Vadlau hat auf Social Media eine Studie dazu geteilt. Die Ergebnisse sind interessant, doch es gibt Einschränkungen.

Kann dunkle Schokolade Menstruationsbeschwerden lindern? Eine Studie aus dem Jahr 2023 liefert erste Hinweise. Auch Olympiasiegerin Lara Vadlau hat die Ergebnisse auf Social Media aufgegriffen.

Kann dunkle Schokolade Menstruationsbeschwerden lindern? Eine Studie aus dem Jahr 2023 liefert erste Hinweise. Auch Olympiasiegerin Lara Vadlau hat die Ergebnisse auf Social Media aufgegriffen.

Kann ein Stück dunkle Schokolade Menstruationsbeschwerden lindern? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine wissenschaftliche Untersuchung, die nun auch die Kärntner Seglerin und Olympiasiegerin Lara Vadlau auf Social Media aufgegriffen hat. In ihrem Beitrag verweist sie auf eine Studie, die die Wirkung dunkler Schokolade mit jener von Ibuprofen und Kokoswasser verglichen hat. Dabei zeigten sich durchaus interessante Ergebnisse.

45 junge Frauen nahmen an Studie teil

Die Untersuchung wurde 2023 im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlicht. Insgesamt nahmen 45 Frauen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren daran teil. Sie wurden in drei Gruppen mit jeweils 15 Teilnehmerinnen eingeteilt. Eine Gruppe erhielt 35 Gramm dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von 70 Prozent, die zweite 400 Milligramm Ibuprofen und die dritte 330 Milliliter Kokoswasser. Die jeweiligen Mittel wurden am ersten Tag der Menstruation eingenommen. Anschließend untersuchten die Forschenden, wie sich die Schmerzintensität innerhalb von zwei Stunden veränderte.

Schokolade zeigte interessante Wirkung

Die Ergebnisse: Bei den Teilnehmerinnen, die dunkle Schokolade gegessen hatten, sank die durchschnittliche Schmerzintensität auf einer Skala von null bis zehn um rund 3,9 Punkte. In der Ibuprofen-Gruppe waren es etwa 4,6 Punkte, in der Kokoswasser-Gruppe rund 2,9 Punkte. Zwischen der Schokoladen- und der Ibuprofen-Gruppe stellten die Forschenden keinen statistisch signifikanten Unterschied fest. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass beide Mittel gleich wirksam sind.

Warum könnte dunkle Schokolade helfen?

Dunkle Schokolade enthält unter anderem Magnesium sowie verschiedene pflanzliche Inhaltsstoffe. Magnesium spielt eine Rolle bei der normalen Muskelfunktion, während bestimmte Bestandteile des Kakaos auf ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften untersucht werden. Ob diese Inhaltsstoffe tatsächlich für die beobachtete Verringerung der Regelschmerzen verantwortlich waren, konnte die Studie jedoch nicht nachweisen.

„Warum die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen sind“

Auch die Kärntner Olympiasiegerin Lara Vadlau, die neben ihrer sportlichen Karriere ein Medizinstudium abgeschlossen hat, verweist in ihrem Social-Media-Beitrag auf die begrenzte Aussagekraft der Untersuchung. Bei starken Schmerzen bleibe Ibuprofen weiterhin die erste Wahl. Tatsächlich nahmen an der Studie lediglich 45 Frauen teil, zudem fehlte eine Placebogruppe. Dass dunkle Schokolade ein gleichwertiger Ersatz für Ibuprofen ist, lässt sich daraus nicht ableiten. Die Ergebnisse liefern zwar erste Hinweise auf eine mögliche schmerzlindernde Wirkung, ob sich diese auch in größeren Untersuchungen bestätigen lässt, bleibt jedoch offen. Wer regelmäßig unter starken Regelschmerzen leidet, sollte diese gynäkologisch abklären lassen. Hinter ausgeprägten Beschwerden können beispielsweise Erkrankungen wie Endometriose stecken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 21:55 Uhr aktualisiert