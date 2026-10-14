Nach tödlichem Bungee-Unfall: Das sind Österreichs gefährlichste Sprung-Locations

Der tödliche Bungee-Sprung einer 21-Jährigen in Deutschland sorgt für Schock. In Österreich gelten kommerzielle Anbieter als sicher, dennoch bleibt Bungee-Jumping ein Extremsport. Wir präsentieren euch die wildesten Locations.

Die spektakulärste Anlage des Landes ist die Europabrücke in Tirol. Dort stürzen sich Mutige aus 192 Metern Höhe in die Tiefe – mit bis zu 120 km/h. Ebenfalls beliebt ist die BenniRaichBrücke im Pitztal. Die höchste Fußgängerbrücke Österreichs bietet einen Sprung aus 94 Metern.

Kärntens Mega-Sprung von der Staumauer

Ein weiteres Highlight ist die Kölnbreinsperre im Maltatal. Von der gigantischen Staumauer geht es aus 165 Metern Höhe hinunter. Die hochalpine Kulisse des Nationalparks Hohe Tauern macht den Sprung zu einem der spektakulärsten des Landes.

Wasserlandung in Oberösterreich

Am Staudamm Klaus in Oberösterreich wartet ein anderes Erlebnis. Hier beträgt die Fallhöhe zwar „nur“ 50 Meter, dafür endet der Sprung mit direktem Eintauchen in das Wasser des Staubeckens.

Experten warnen

Nach dem Todesssprung in Warstein (Nordrhein-Westfalen), bei dem die verunglückte Frau am 9. Oktober von einer selbst gebauten Vorrichtung gesprungen war, betonen Experten, dass Bungee-Sprünge ausschließlich bei geprüften Anbietern durchgeführt werden sollten.

Davon hängt „Gefahrenlevel“ ab

Kommerzielle Betreiber in Österreich unterliegen strengen Sicherheits- und TÜV-Kontrollen. Das „Gefahrenlevel“ hängt daher meist weniger vom Ort selbst, sondern von persönlichen gesundheitlichen Voraussetzungen ab.