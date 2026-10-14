„Durchseuchung“: Invasive Krankheitserreger am Weg zu uns

Gefahr im Anflug: „Gelsenarten, die jetzt das höchste Maß an Durchseuchung aufweisen, drängen derzeit zum Überwintern in Häuser und Tierställe“, warnt der niederösterreichische „Gelsenpapst“ Berhard Seidel im Talk mit 5 Minuten.

Die Bauernregel vom 6. Oktober („Sankt Bruno, der Kartäuser, lässt die Fliegen in die Häuser“, 5 Minuten berichtete) hat bereits davor gewarnt, nun kommt die Bestätigung der Wissenschaft: Insekten dringen derzeit in großer Zahl in Wohnungen und Häuser ein.

Übertragung auf Säugetiere

Allen voran steuern die Überträgermücken der Viren West-Nil, Usutu und Sindbis unsere Häuser und Wohnungen an, warnt der medizinische Entomologe. Das West-Nil-Virus infiziert hauptsächlich Vögel, kann aber auch auf Menschen, Pferde und andere Säugetiere übergehen.

Fiebrige Erkrankungen

Das Usutu-Virus ist mit dem und dem West-Nil-Virus verwandt. Das Virus verursacht Infektionen bei Vögeln und Säugetieren, also auch beim Menschen. Bei Vögeln ist die Infektion oft tödlich. Das Sindbis-Virus führt zu fiebrigen Erkrankungen mit Entzündungen der Gelenke, die zum Teil mit Hautausschlägen und selten mit einer Enzephalitis einhergeht.