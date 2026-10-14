„Aufrichtige Sorge“ um Papst Leo: Van der Bellen schickt Genesungswünsche

Papst Leo XIV. hat sich am Dienstag, 13. Oktober, einer Lungen-Operation unterzogen. Wie später bekannt wurde, hatte er Lungenkrebs. Noch davor kamen Genesungswünsche - unter anderem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Es waren durchaus sorgenvolle Stunden, die Millionen von Menschen rund um die Welt am Dienstag durchgemacht haben. Papst Leo XIV. musste nämlich operiert werden, er war im Krankenhaus. Wie mittlerweile bekannt wurde, wurde ihm ein bösartiger Lungentumor entfernt, der untere Lappen der rechten Lunge ist nun weg. In diesem soll sich das so genannte Adenokarzinom befunden haben, eine häufige Form von Lungenkrebs, die auch Nichtraucher trifft. 90 Minuten lang hat laut Vatikan der Eingriff in Anspruch genommen, er ist demnach erfolgreich verlaufen. Unklar ist, ob zusätzlich noch Strahlen- und Chemotherapie notwendig sein wird.

Van der Bellen wünscht Papst Leo „Ruhe und Zuversicht“

Ebenfalls bekannt wurde am Abend, dass noch am Nachmittag ein Schreiben von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Weg zum Papst gefunden hat. Laut „kathpress“ schreibt er in diesem von „aufrichtiger Sorge“ um den Gesundheitszustand des Papstes und wünscht ihm „eine baldige und vollständige Erholung“. Außerdem wünscht er ihm „Ruhe und Zuversicht“ und hofft, „dass Sie bald wieder bei Kräften sein werden, um Ihren verantwortungsvollen geistlichen und weltlichen Aufgaben weiterhin so überzeugend nachkommen zu können“.