Mehr Geld ab November: 200.000 wissen seit einem Jahr, was sie erwartet

Langsam starten die Kollektivvertrags- und damit auch Gehaltsverhandlungen in Österreich in die Herbstlohnrunde. In einer Branche steigen Gehälter und Löhne dabei mit 1. November, das ist bereits seit dem Vorjahr fix.

Normalerweise machen die Metaller mit ihren KV-Verhandlungen im Herbst den Auftakt und geben mit ihrem Abschluss oft auch für die darauffolgenden Verhandlungen den Takt vor. Dieses Jahr ist es rund um sie aber ruhig geblieben. Grund dafür ist ein zweijähriger Krisenabschluss, der Ende September 2025 beschlossen wurde. Mit 1. November 2026 tritt der zweite Teil dann in Kraft. Grund für diesen war die anhaltende Rezession, in der sich alle Bereiche der Metallindustrie befanden. Damit wollte man die Branche einerseits stabilisieren und andererseits Arbeitsplätze sichern.

So stark steigen die Löhne und Gehälter bei den Metallern ab November

Was genau bedeutet das jetzt aber für die Beschäftigten? Mit 1. November 2026 steigen die Ist-Löhne und -Gehälter um 1,9 Prozent, die kollektivvertraglichen Mindestentgelte steigen um 2,1 Prozent, berichtet die Gewerkschaft PRO-GE. Lehrlingseinkommen, Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden ebenfalls um 2,1 Prozent erhöht. Die Zulagen für Nachtarbeit und die dritte Schicht steigen sogar um rund sieben Prozent bzw. um 3,754 Euro pro Stunde. Konkret heißt das: Das Mindestgehalt steigt auf 2.622,74 Euro. Betroffen vom Abschluss sind übrigens rund 200.000 Beschäftigte.

Überblick über den zweiten Teil des Metaller-Abschlusses: Ist-Löhne und -Gehälter: plus 1,9 Prozent

KV-Mindestentgelte: plus 2,1 Prozent

neues KV-Mindestgehalt: 2.622,74 Euro

Lehrlingseinkommen, Zulagen, Aufwandsentschädigungen: plus 2,1 Prozent

Zulagen für Nachtarbeit und dritte Schicht: plus 7,01 Prozent bzw. plus 3,754 Euro

gilt ab: November 2026

betroffen: rund 200.000 Beschäftigte

Wie viel verdienst du? < 500 € 500 – 800 € 800 – 1.000 € 1.000 – 1.500 € 1.500 – 2.000 € 2.000 – 2.500 € 2.500 – 3.000 € 3.000 – 3.500 € > 3.500 € Ich bin reich. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Verantwortung in historischer Ausnahmesituation übernommen“

Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der PRO-GE, resümiert: „Mit dem Krisenabschluss auf Zeit für die gesamte Metallindustrie haben wir Verantwortung in einer historischen Ausnahmesituation übernommen. Deshalb waren Planbarkeit und Sicherheit für Beschäftigte und Betriebe das Ziel, sowie Nulllohnrunden zu verhindern.“ Er stellt gleichzeitig aber auch klar, dass die Beschäftigen bei einer Erholung der wirtschaftlichen Situation in der Metallindustrie „zu Recht ihren Anteil am Erfolg“ erwarten würden.

„Krisenabschluss war richtig“

In der Beschäftigung würde sich jedenfalls zeigen, „dass der Krisenabschluss richtig war“, ist sich die Gewerkschaft sicher. Immerhin: Nach 40 Monaten Rückgang wurde zuletzt wieder ein Beschäftigungszuwachs in der heimischen Industrie verzeichnet. Wirtschaftsexperten sehen darin ein Signal für die beginnende Erholung der Branche und als „starkes Zeichen der Sozialpartnerschaft“.

In Gastro und Tourismus gibt es mit Oktober mehr Geld

Nach langen Verhandlungen bekommen übrigens auch die Beschäftigten in Österreichs Tourismus und Gastronomie mehr Geld – und das „schon“ mit dem Oktober-Gehalt. Betroffen davon sind knapp 250.000 Menschen hierzulande. Neben mehr Gehalt vor allem für Lehrlinge und die unterste und größte Lohngruppe, gibt es für den Großteil der Beschäftigten auch eine fixe Prämie in Höhe von 275 Euro. Alles dazu auch hier: Ab Oktober: 275-Euro-Prämie und mehr Gehalt für diese Österreicher.