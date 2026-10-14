„Versteckte Pensionskürzung“: Diskussion um Pensionsalter nimmt kein Ende

Die Debatte rund um eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters ist nach einer Aussage von AMS-Chef Johannes Kopf wieder voll im Gange. Nun meldet sich auch die Arbeiterkammer - mit Kritik.

Immer wieder ist es in den vergangenen Monaten um eine mögliche Erhöhung des Pensionsantrittsalters gegangen, mehrere Institutionen und Einzelpersonen haben das gefordert, zahlreiche andere sind strikt dagegen. Am Sonntag hat sich auch AMS-Chef Johannes Kopf für die Anhebung ausgesprochen. Die JUNOS-Bundesvorsitzende Sophie Wotschke fühlte sich dadurch in ihrer Forderung bestärkt und hat diese erneuert: 28-Jährige will Pension mit 67: „Antrittsalter muss erhöht werden“. Bei vielen anderen war die Kritik aber groß: Österreicher „weniger lang in Pension“: AMS-Chef entfacht wieder Debatte.

Was hältst du von einer Anhebung des Pensionsantrittsalters? Bin ich komplett dagegen Fände ich gut Finde ich blöd, wird aber wohl nicht anders gehen Habe keine Meinung dazu Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Unser Pensionssystem wurde laufend weiterentwickelt“

Kritik gibt es nun auch von der Arbeiterkammer (AK) und der AK-Bereichsleiterin für Soziales, Ines Stilling. Sie erklärt, dass ein höheres Pensionsalter und Kapitalmarktmodelle kein Erfolgsrezept sei und sieht in viel diskutierten der Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters eine „versteckte Pensionskürzung“. Österreich habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Reformen umgesetzt, um das Pensionssystem zu harmonisieren und gleichzeitig das tatsächliche Antrittsalter deutlich zu erhöhen. „Unser Pensionssystem wurde laufend weiterentwickelt und ist langfristig abgesichert. Die Beschäftigten leisten ihren Beitrag längst. Wer jetzt pauschal ein höheres Antrittsalter fordert, verschweigt, dass die Menschen heute bereits deutlich länger arbeiten als noch vor wenigen Jahrzehnten“, weiß Stilling.

Ältere Beschäftigte stoßen „auf Hürden bei Beschäftigung“

Statt der Beschäftigten will sie eher die Betriebe in die Pflicht nehmen. Die Herausforderungen sieht die AK nämlich am Arbeitsmarkt und nicht beim Pensionssystem: „Viele ältere Arbeitnehmer:innen sind bereit, länger zu arbeiten, stoßen jedoch auf Hürden bei Beschäftigung, Weiterbildung und Wiedereinstieg.“ Außerdem wäre es „geradezu fahrlässig“ in körperlich belastenden Berufen wie Bau, Pflege oder Reinigung das Antrittsalter weiter zu erhöhen. Gerade in diesen Branchen würden es viele jetzt schon nicht gesund bis zur Pension schaffen.

„Fakten sprechen eine klare Sprache“

„Für viele Beschäftigte würde ein höheres Antrittsalter eine Pensionskürzung bedeuten. Wer ein längeres Erwerbsleben verlangt, muss auch für altersgerechte Arbeitsplätze und faire Beschäftigungschancen sorgen – und genau das passiert derzeit nicht“, so die Kritik von Stilling. Eine Diskussion über einen späteren Pensionsantritt würde sich damit erübrigen. Die AK-Bereichsleiterin abschließend: „Es wäre vernünftiger, ganz sachlich darüber zu reden, wie Unternehmen mit älteren Mitarbeiter:innen umgehen. Die Fakten sprechen eine klare Sprache, alles andere ist ideologische Propaganda.“