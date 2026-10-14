Pariasek schaut durch die Finger: ORF setzt auf anderes Duo

Die besten Sportlerinnen und Sportler Österreichs stehen am Donnerstag, dem 15. Oktober, im Rampenlicht. Doch einer, der sonst regelmäßig durch große Sportabende führt, bleibt diesmal abseits der Moderationsbühne: ORF-Urgestein Rainer Pariasek. Wie bereits im Vorjahr übernimmt er auch heuer nicht die Moderation der Sporthilfe-Gala. Stattdessen führen Karina Toth und Lukas Schweighofer durch den Abend in der Wiener Stadthalle. Dort werden rund 1.500 Gäste erwartet, wenn die heimischen Sportgrößen um die begehrten NIKI-Trophäen im Mittelpunkt stehen.

©ORF/GEPA/Christian Walgram ORF-Moderator Rainer Pariasek führt auch heuer nicht durch die Sporthilfe-Gala. Stattdessen übernehmen Karina Toth und Lukas Schweighofer die Moderation.

Stars am Teppich

Bevor die ersten Auszeichnungen vergeben werden, rollen die Veranstalter den roten Teppich aus. Auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern treffen sich die Größen des österreichischen Sports. Für die ersten Gespräche vor der Kamera stehen Karoline Rath-Zobernig und Ernst Hausleitner bereit. Sie begleiten ab 18.45 Uhr die Ankunft der Gäste. Um 20.15 Uhr beginnt dann die große Preisverleihung, die ORF 1 live überträgt. Wer sich die sportlichen Höhepunkte nicht entgehen lassen möchte, kann also schon vor der eigentlichen Gala einschalten.

Wer holt die Trophäen?

Für Österreichs Sportelite geht es an diesem Abend um weit mehr als einen Platz im Scheinwerferlicht. In insgesamt elf Kategorien werden besondere Leistungen des vergangenen Sportjahres gewürdigt. Neben den begehrten Titeln für die Sportlerin und den Sportler des Jahres werden auch Mannschaften, Trainer und aufstrebende Talente ausgezeichnet. Zudem wird jener Augenblick gekürt, der als Sportmoment des Jahres in Erinnerung bleibt. Auch Leistungen im Behindertensport und bei den Special Olympics bekommen ihre Bühne. Mit der Auszeichnung „Sportler mit Herz“ steht außerdem ein weiterer besonderer Preis auf dem Programm.

Prohaska räumt ab

Während die Spannung um zahlreiche Auszeichnungen noch anhält, steht ein besonderer Preisträger bereits fest. Fußballlegende Herbert Prohaska darf sich über den „Special Award“ freuen. Österreichs Jahrhundertfußballer und langjähriger ORF-Experte wird damit eigens geehrt. Doch damit nicht genug: Gemeinsam mit der ehemaligen Tennisspielerin Barbara Schett wird er auch auf der „Straße der Sieger“ verewigt. Für die beiden österreichischen Sportgrößen wird es somit ein Abend, der gleich mehrfach Spuren hinterlässt.