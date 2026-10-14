Österreichischer Buchpreis 2026: Diese Autorinnen und Autoren sind nominiert

Die Entscheidung rückt näher: Aus 102 Werken hat eine fünfköpfige Jury acht Bücher für den Österreichischen Buchpreis und den Debütpreis ausgewählt. Wer gewinnt, wird am 23. November in Wien bekannt gegeben.

Wer holt sich heuer den Österreichischen Buchpreis? Die Auswahl ist bereits getroffen: Fünf Werke haben es auf die Shortlist für den Hauptpreis geschafft. Nominiert sind Anna Baar mit „Amseln“, Birgit Birnbacher mit „Sie wollen uns erzählen“, Norbert Gstrein mit „Im ersten Licht“, Elias Hirschl mit „Schleifen“ und Sabine Scholl mit „Die zweite Haut“. Insgesamt hat die fünfköpfige Jury seit Beginn der Ausschreibung 102 Werke gesichtet. Berücksichtigt wurden Bücher, die zwischen dem 10. Oktober 2025 und dem 7. Oktober 2026 erschienen sind oder noch erscheinen.

Drei Debüts nominiert

Neben dem Hauptpreis wird auch heuer wieder der Debütpreis vergeben. Drei Werke stehen dafür zur Auswahl: „Alice“ von Marlen Mairhofer, „oh augen, eigene oper“ von Nina Temann und „Diamanten“ von David Vajda. Die Auszeichnung soll neuen literarischen Stimmen mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) freut sich besonders darüber, dass auch neue Autorinnen und Autoren sichtbar werden. Die drei Nominierten haben außerdem die Möglichkeit, ihre Werke am 11. November um 19 Uhr bei einer Lesung in der AK Bibliothek Wien vorzustellen.

Bis zu 20.000 Euro

Für die Nominierten geht es nicht nur um eine Auszeichnung, sondern auch um Preisgeld. Wer den Österreichischen Buchpreis gewinnt, erhält 20.000 Euro. Die vier weiteren Finalistinnen und Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro. Beim Debütpreis warten 10.000 Euro auf die Gewinnerin oder den Gewinner. Auch die beiden anderen Nominierten gehen nicht leer aus und erhalten jeweils 2.500 Euro. Wer die Preise bekommt, wird am Montag, dem 23. November 2026, bei der Preisverleihung bekannt gegeben.

Entscheidung in Wien

Die Verleihung findet zum Auftakt der Buch Wien statt, die von 25. bis 29. November über die Bühne geht. Über die Gewinnerinnen und Gewinner entscheidet eine fünfköpfige Jury. Ihr gehören die Literaturwissenschaftlerin Uta Degner, der Autor Markus Köhle, die Literaturkritikerin Lara Sielmann, die Literaturjournalistin Julia Zarbach und der Buchhändler Helmut Zechner an. Bis zur Entscheidung können sich Interessierte auch selbst ein Bild von den nominierten Werken machen. Die Jury-Begründungen zu den einzelnen Büchern sind auf der offiziellen Webseite des Österreichischen Buchpreises abrufbar.