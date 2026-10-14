Winterreifenpflicht in Österreich: Wann sie gilt und welche Strafen drohen

Für Österreichs Autofahrer und Fahrzeugbesitzer steht in etwas mehr als zwei Wochen eine Änderung an: die situative Winterreifenpflicht beginnt mit 1. November wieder, sie gilt bis 15. April 2027. In dieser Zeit müssen bei Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis an allen Rädern Winterreifen angebracht sein. Dabei warnt der ÖAMTC: „Autofahrer:innen sollten regelmäßig die Wetterberichte verfolgen. Einfache Straßennässe beispielsweise kann bei Absinken der Temperatur zu Glatteis werden und dann gilt die Winterreifenpflicht.“

Diese Strafen drohen, wenn man die Winterreifenpflicht ignoriert

Hält man sich nicht daran, drohen teils heftige Strafen. Gefährdet man andere Verkehrsteilnehmer, können diese nämlich bis zu 10.000 Euro betragen. Verweigert man die Winterausrüstung besonders hartnäckig, kann man von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Zusätzlich könnte es versicherungstechnische Probleme geben. Kommt es bei winterlichen Bedingungen nämlich zu einem Unfall mit Sommerreifen, müsste man beweisen, dass dieser nicht auch mit Winterreifen geschehen wäre – ansonsten hat man Teilschuld. Unter gewissen Umständen könnte die Haftpflichtversicherung beim Unfallverursachenden die Schadensumme bis 11.000 Euro zurückverlangen.

Welche Reifen die Winterreifenpflicht erfüllen

Welche Reifen erfüllen jetzt aber die gesetzlichen Bedingungen? Das wären etwa jene mit den Bezeichnungen „M+S“, „M.S.“ oder „M&S“ (Matsch und Schnee) und einer Profiltiefe von mindestens vier bzw. mindestens fünf Millimetern bei Diagonalreifen. Seit dem 10. Dezember 2018 gelten auch Reifenmodelle, die nur das so genannte Schneeflockensymbol (dreigezacktes Bergpiktogramm mit Schneeflocke in der Mitte) drauf haben, als Winterreifen. Das Zeichen ist prinzipiell aber nicht verpflichtend, solange eine der oben genannten Bezeichnungen drauf ist. „Das gilt auch für so genannte Ganzjahresreifen, Allwetterreifen sowie Spikereifen“, so der ÖAMTC. Genaueres zur Verwendung von Spike-Reifen könnt ihr auch hier online auf der ÖAMTC-Website nachlesen. Ist die Straße durchgängig oder fast durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt, können als Alternative zur Winterbereifung auch Sommerreifen mit Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern montiert werden.

Diese Fahrzeuge müssen Winterreifen immer drauf haben

Die situative Winterreifenpflicht gilt für Autos, Autos mit leichtem oder schwerem Anhänger, für Klein-LKW (bis 3,5 Tonnen und B-Führerschein) und für Mopedautos von 1. November bis 15. April. Andere Regelungen gelten dagegen für Busse. Haben diese ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen, müssen Winterreifen an mindestens einer Antriebsachse zwischen 1. November und 15. März unabhängig von der Witterung angebracht werden. Außerdem muss man Schneeketten mitführen.

Diese Fahrzeuge sind von der Winterreifenpflicht ausgenommen

Ausgenommen von der Winterreifenpflicht sind Mopeds, Mofas und Motorräder. Ebenfalls ausgenommen sind Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Heeres- und Feuerwehrfahrzeuge, bei denen wegen des Verwendungszwecks die Anbringung von Witnerreifen nich tmöglich oder zweckmäßig ist, sowie Fahrzuege, mit denen Probe- oder Überstellungsfahrten durchgeführt werden.