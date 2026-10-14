Am Freitag: Demos in 7 Landeshauptstädten – was jetzt zu beachten ist

Am Freitag, 16. Oktober 2026, erwartet der ÖAMTC in und rund um einige Landeshauptstädte Sperren und Behinderungen. Grund dafür sind Demonstrationen der Klimabewegung "Fridays for Future".

Verkehrsteilnehmer in mehreren österreichischen Städten müssen am Freitag, 16. Oktober, mit Verkehrsbehinderungen wegen der Demonstrationen von „Fridays for Future“ rechnen. Besonders betroffen sind zwar Wien und Graz, wo auch mit Straßensperren und Staus auf den wichtigen Hauptverbindungen zu rechnen ist, aber auch in einigen weiteren Landeshauptstädten ist mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Wo in Wien und Graz Probleme bestehen

In Wien führt der Demonstrationszug vom Praterstern über die Praterstraße und die Ringstraße zum Heldenplatz. Entlang der Strecke rechnet der ÖAMTC mit „erheblichen“ Verzögerungen. Die Verkehrsexperten empfehlen für Fahrten in die Innenstadt nach Möglichkeit die U-Bahn zu nutzen. In Graz müssen sich Autofahrer am Nachmittag auf eine vorübergehende Sperre der A9 Pyhrn Autobahn einstellen. Der Startpunkt der Demonstration ist dabei wohl der Europaplatz, von wo aus es ab 16.45 Uhr über die Triester Straße in Fahrtrichtung Puntigam auf die Pyhrn Autobahn bei Seiersberg Richtung Norden bis zum Verteilerkreis Graz-Webling geht. Die Fahrraddemo endet am Mariahilferplatz.

Wo noch Demos angekündigt sind

Weitere Demonstrationen sind auch in Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt angekündigt. Der ÖAMTC empfiehlt in jedem Fall, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die geplante Route zu informieren und betroffene Bereich möglichst großräumig zu umfahren.