ÖBB-Fahrplan 2027 bringt neue Züge und monatelange Sperren

Ab 13. Dezember 2026 gilt in Österreich ein neuer ÖBB-Fahrplan. Besonders für Fahrgäste in der Steiermark und in Kärnten gibt es Neuerungen. Neben zusätzlichen Direktzügen stehen aber auch längere Streckensperren bevor.

Mit dem neuen ÖBB-Fahrplan 2027 kommen zusätzliche Direktverbindungen innerhalb Österreichs und ins Ausland.

Mit dem neuen ÖBB-Fahrplan 2027 kommen zusätzliche Direktverbindungen innerhalb Österreichs und ins Ausland.

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, bauen die ÖBB ihr Angebot weiter aus. Besonders auf der Koralmbahn gibt es Neuerungen: Zwischen Graz und Villach werden zusätzliche Interregio-Verbindungen am Tagesrand angeboten. Auch die Züge zwischen Graz und Maribor halten künftig am Flughafen Graz. Ab Juli 2027 kommen zudem täglich drei zusätzliche IC-Züge pro Richtung zwischen Graz und Linz dazu. Damit stehen Reisenden gemeinsam mit den bestehenden Interregio-Verbindungen elf tägliche Direktzüge pro Richtung zur Verfügung. Wer besonders früh unterwegs ist, profitiert ebenfalls: An Werktagen fährt künftig ein Zug um 4.48 Uhr von Graz nach Klagenfurt und erreicht die Kärntner Landeshauptstadt um 5.47 Uhr. Dort bestehen Anschlüsse Richtung Villach und Salzburg.

Neue Ziele im Ausland

Auch international erweitert die ÖBB ihr Angebot. Nach der Sanierung der Strecke zwischen Passau und Nürnberg fahren wieder ICE-Züge nach Nürnberg, Frankfurt, Dortmund und Berlin. Ab dem Fahrplanwechsel gibt es insgesamt zehn ICE-Verbindungen von Wien nach Nürnberg. Ab Sommer 2027 soll außerdem der Hochgeschwindigkeitszug „Frecciarossa“ von München über Innsbruck nach Mailand beziehungsweise Rom fahren. Geplant sind auch zwei tägliche Direktverbindungen pro Richtung nach Belgrad mit einer Fahrzeit von rund sechseinhalb Stunden. Wann diese starten, hängt allerdings noch von der Streckenzulassung in Ungarn ab. Zusätzlich werden neue Verbindungen in die Slowakei eingerichtet.

©ÖBB Ab 13. Dezember 2026 gilt der neue ÖBB-Fahrplan. Reisende müssen sich 2027 auch auf umfangreiche Streckensperren einstellen.

Moderne Züge kommen

Neben neuen Verbindungen investieren die ÖBB auch in ihre Fahrzeugflotte. Im Jahr 2027 sollen insgesamt 57 weitere Fahrzeuge dazukommen. Darunter befinden sich 27 Cityjet-Doppelstockzüge für den Nahverkehr. Für die Verbindung zwischen Tirol und Südtirol sind sechs neue Züge vorgesehen, wodurch der Umstieg am Brenner entfällt. Auch zehn Railjets der neuen Generation und 14 Railjet-Doppelstockzüge sollen die Flotte künftig ergänzen. Bis 2030 investieren die ÖBB insgesamt rund 6,1 Milliarden Euro in 330 neue und moderne Züge.

Sperren auf Bahnstrecken

Trotz der Erweiterungen müssen sich Reisende 2027 auf Einschränkungen einstellen. Von 8. Februar bis 9. Juli wird das Deutsche Eck zwischen Freilassing und Rosenheim wegen Bauarbeiten gesperrt. Gleichzeitig ist die Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach aufgrund von Sanierungsarbeiten vollständig gesperrt. Für Reisende Richtung Tirol, Vorarlberg und Zürich sind deshalb teilweise längere Fahrzeiten oder Schienenersatzverkehr vorgesehen. Railjets zwischen Wien und München werden über Passau umgeleitet. Die ÖBB haben dafür gemeinsam mit der Deutschen Bahn Ersatz- und Umleitungskonzepte ausgearbeitet.

Tickets bereits erhältlich

Der Ticketverkauf für das Fahrplanjahr 2027 startet bereits am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026. Die neuen Verbindungen sind in der ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY abrufbar. Tickets gibt es über die ÖBB-App, online, an Ticketschaltern und Automaten sowie bei Vertriebspartnern. Informationen zu Fahrplanänderungen und Ersatzmaßnahmen finden Reisende ebenfalls in SCOTTY. Für Fragen steht außerdem das ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 zur Verfügung. ÖBB-Chef Andreas Matthä erklärt dazu: „Mit dem Fahrplan 2027 bieten wir unseren Fahrgästen weiterhin ein starkes und verlässliches Angebot. Gleichzeitig sorgen neue Direktverbindungen und moderne Züge dafür, dass Bahnreisen in Österreich und international noch komfortabler und attraktiver werden“.

©ÖBB/Posch ÖBB-Chef Andreas Matthä präsentierte die Neuerungen für das Fahrplanjahr 2027. Neben zusätzlichen Verbindungen sollen auch moderne Züge das Angebot verbessern.