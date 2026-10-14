„Venedig-Schnäppchen“ endet für tausende Urlauber mit böser Überraschung

Ein Hotelzimmer mitten in Venedig, nur wenige Schritte vom berühmten Markusplatz entfernt, und das für gerade einmal 15 Euro pro Nacht? Tausende Urlauber schlugen bei dem vermeintlich unglaublichen Schnäppchen zu, doch vor Ort erwartete sie eine böse Überraschung. Im Endeffekt standen schließlich Tausende Gäste mit einer Buchungsbestätigung vor einem Hotel, das gar keinen Platz für sie hatte.

Plötzlich standen Tausende Gäste vor dem Hotel

Betroffen ist das Drei-Sterne-Hotel Antigo Trovatore im Zentrum von Venedig, wie das italienische Medium „Il Gazzettino“ berichtet. Und dort herrschte in den vergangenen Tagen Ausnahmezustand. Immer mehr Urlauber aus aller Herren Länder tauchten an der Rezeption auf und wollten ihre vermeintlich gebuchten Zimmer beziehen. Vor dem Eingang bildeten sich lange Warteschlangen. Das Problem: Das Hotel verfügt lediglich über 25 Zimmer mit Platz für rund 50 Gäste und war bereits seit Monaten nahezu vollständig ausgebucht. Dennoch hatten Tausende Menschen über das Internet Buchungsbestätigungen erhalten.

Zimmer kosteten plötzlich nur noch 15 Euro

Was ist da passiert? Wie „Il Gazzettino“ berichtet, dürften Unbekannte die Buchungspreise manipuliert haben. Zwischen dem 6. und 7. Oktober wurden Zimmer plötzlich für 15 bis 50 Euro pro Nacht angeboten. Zum Vergleich: Während der Hochsaison im September und Oktober kostet eine Übernachtung in dem Hotel normalerweise zwischen 150 und 300 Euro. Die ersten Gäste trafen bereits am Dienstagabend ein. Danach nahm der Ansturm immer größere Ausmaße an. Zeitweise standen laut einem Rezeptionsmitarbeiter bis zu 150 Menschen gleichzeitig vor dem Hotel. Für die Mitarbeiter war die Situation kaum zu bewältigen. Besonders schwierig sei es gewesen, wenn enttäuschte Urlauber erst mitten in der Nacht ankamen und erfuhren, dass sie trotz ihrer Buchungsbestätigung kein Zimmer bekommen würden.

Hotel kann betroffene Urlauber nicht erreichen

Wie viele weitere Reisende noch auftauchen könnten, ist derzeit unklar. Nach Angaben des Hotels wurden offenbar auch Buchungsbestätigungen manipuliert. Die Mitarbeiter hätten zudem keinen Zugriff auf die Kontaktdaten der betroffenen Gäste und könnten diese daher nicht vorwarnen. Das Hotel wirft Booking.com vor, bei der Bewältigung des Problems nicht ausreichend zu helfen. Immerhin sei es inzwischen gelungen, weitere Buchungen zu verhindern. Außerdem wurde Anzeige erstattet. Doch auch bei der Rückerstattung gibt es noch offene Fragen. Laut Hotel sollen betroffene Gäste ihr Geld in Form von Gutscheinen zurückbekommen, die innerhalb eines Jahres auf der Buchungsplattform eingelöst werden können.

Booking.com reagiert auf Vorwürfe

Booking.com bestätigte gegenüber „Il Gazzettino“, dass verdächtige beziehungsweise rechtswidrige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Vorfall untersucht werden. Das Angebot des Hotels sei umgehend auf der Plattform gesperrt worden, um weiteren Schaden zu verhindern. Zudem erklärte das Unternehmen, sich um Ersatzunterkünfte für betroffene Reisende zu kümmern und weiterhin mit dem Hotel zusammenzuarbeiten.