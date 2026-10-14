Urlaubs-Wahnsinn in Österreich: „Ab 10 Uhr gehört der Ort den Touristen“

Während Orte wie Hallstatt oder der Mondsee vor allem für Urlauber eine Traumkulisse bieten, sind die Zeiten des Hochtourismus' für die Anwohner wie ein Albtraum, schildern diese nun im ORF.

Österreich ist ein typisches und vor allem sehr beliebtes Urlaubsland. Wie überall gibt es aber auch hierzulande Orte, die beliebter sind als andere. Besonders über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist etwa Hallstatt (Oberösterreich), wegen seiner idyllischen Lage am See. Diese hat etwa China dazu veranlasst, den Ort nachbauen zu lassen. Was für Touristen wie ein Traum wirkt, wird für Anwohner immer mehr zum Albtraum, wie die Ausgabe von „Am Schauplatz“, „Euer Urlaub, unser Albtraum“ zeigt, die am Donnerstag, 15. Oktober 2026 ab 21.05 Uhr, auf ORF2 und ORF ON zu sehen sein wird.

Hallstatt: „Einmal aus dem Ort und wieder zurück und mein Stresspegel ist auf hundert“

„Ab 10 Uhr gehört der Ort den Touristen“, sagt da etwa eine Anwohnerin aus Hallstatt. Arztbesuche und Einkäufe würde sie demnach möglichst früh erledigen, später gehe sie kaum noch vor die Tür. Dann würden sich nämlich tausende Besucher durch die engen Gassen des 700-Einwohner-Ortes drängen. Auch eine zweite Anwohnerin meint, dass sie den Ort tagsüber nur im Notfall mit dem Auto verlässt. Denn sie weiß: Die knapp 1,3 Kilometer bis zum Ortsausgang können bis zu 20 Minuten dauern. „Einmal aus dem Ort und wieder zurück und mein Stresspegel ist auf hundert.“ Viele Menschen in Hallstatt würden sich fragen, wie viel Tourismus der eigene Ort noch verträgt.

Mondsee: „Ich hatte das Gefühl, ich bin im Film“

In Mondsee ist es ein Film, der täglich hunderte internationale Gäste bringt: „The Sound of Music“. In der örtlichen Kirche heiraten im Film nämlich Maria und Baron von Trapp. Für Reisende vor allem aus den USA ein bekanntes und hochemotionales Stück – und dementsprechend will man die Live-Kulisse auch einmal in echt sehen. Eine Touristin aus Kalifornien meint etwa: „Als ich hier angekommen bin, hatte ich Tränen in den Augen. Ich hatte das Gefühl, ich bin im Film.“

Wien: „Ich könnte hier täglich den Segen geben“

Und schließlich sind auch in Wien tagtäglich tausende Touristen unterwegs. Unter anderem rund ums Hundertwasserhaus teilt man seinen Alltag unfreiwillig mit Gästen. Eine pensionierte Lehrerin, die im ersten Stock des Hauses lebt, scherzt: „Ich könnte hier täglich den Segen geben.“ Jeden Tag stehen hunderte Touristen vor ihrem Fenster, schauen hinauf und fotografieren. Und nun entsteht auch noch ein Schanigarten vor ihrer Haustür. Die Anwohner haben sich zum Teil schon zusammengeschlossen und Unterschriften gesammelt, um sich ein Stück ihres Alltags zurückzuholen.