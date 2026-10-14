Vom Balkon bis zum Stadtpark: Hobbyforscher entdecken 327 Arten

Zahlreiche Naturbegeisterte in ganz Österreich dokumentierten bei der „Urban Nature Quest 2026“ des Naturschutzbundes über 327 Tier- und Pflanzenarten. Nun stehen die drei Gewinnerinnen und das Sieger-Bundesland fest.

Vier Tage lang erforschten Naturbegeisterte bundesweit die Artenvielfalt im Siedlungsraum: Vom 18. bis 21. September 2026 dokumentierten sie bei der „Urban Nature Quest 2026“ des Naturschutzbundes Tiere und Pflanzen direkt vor ihrer Haustür. Die Fotos und Funde wurden auf der Citizen-Science-Plattform geteilt. Das Resultat: In allen neun Bundesländern wurden über 327 Arten in rund 500 Beobachtungen erfasst. Damit schärften die Mitwirkenden nicht nur den Blick für ihre Umwelt, sondern lieferten auch wertvolle Daten für den Heimatschutz und die Biodiversitätsforschung.

Artenvielfalt im Siedlungsraum: Natur findet überall statt

Ob Garten, Balkon, Stadtpark oder Industriegelände: Die „Urban Nature Quest“ belegt: Natur existiert überall. Dabei zählen seltene Entdeckungen ebenso wie alltägliche Arten, da sie wertvolle Erkenntnisse über Verbreitung und Veränderungen im Siedlungsraum liefern. „Jede einzelne Beobachtung ist wertvoll – für Wissenschaft, Naturschutz und das persönliche Naturerlebnis“, betont Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund Österreich. Als Citizen-Science-Beitrag machen die Daten heimische Bestände sichtbar und zeigen auf, wie Arten auf Lebensraumveränderungen sowie den Klimawandel reagieren.

Die Gewinnerinnen stehen fest

Dabei stand die Vielfalt im Fokus: Gewertet wurde nicht die Anzahl der Fotos, sondern die Menge der unterschiedlichen beobachteten Arten. Die drei Hauptsieger*innen erhalten Sachpreise sowie eine Urkunde und werden im kommenden Jahresbericht von „naturbeobachtung.at“ vorgestellt. Auch im Bundesländer-Ranking gibt es einen Sieger: Mit 166 gemeldeten Arten holte sich Niederösterreich den Titel als erfolgreichstes Bundesland der „Urban Nature Quest 2026“.

Besonders erfolgreich waeren: 1. Platz: Lydia Riehl aus Tirol – fantastische 89 verschiedene Arten in 100 Meldungen.

Lydia Riehl aus Tirol – fantastische 89 verschiedene Arten in 100 Meldungen. 2. Platz: Sonja Hasitschka aus Niederösterreich – großartige 72 verschiedene Arten in 77 Meldungen.

Sonja Hasitschka aus Niederösterreich – großartige 72 verschiedene Arten in 77 Meldungen. 3. Platz: Martha Gschwandtner aus Oberösterreich – tolle 68 verschiedene Arten in 72 Meldungen.

Martha Gschwandtner aus Oberösterreich – tolle 68 verschiedene Arten in 72 Meldungen. Erfolgreichstes Bundesland: Niederösterreich.

Mit gebündeltem Wissen zur heimischen Artenforschung beitragen

„Die Urban Nature Quest zeigt, wie viel wir über unsere Natur lernen können, wenn viele Menschen zusammenhelfen und als Hobbyforscher*innen mit gebündeltem Wissen zur heimischen Artenforschung beitragen. Ein Foto von einem Vogel im Garten, einer Pflanze am Wegesrand oder einem Insekt im Stadtpark mag auf den ersten Blick nur eine kleine Beobachtung sein. In der Summe entsteht daraus aber ein wertvoller Datenschatz für den Naturschutz“, sagt Gernot Neuwirth, Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes.

©Sonja Hasitschka Über Platz 2 darf sich Sonja Hasitschka mit ihrer Beobachtung eines Rotmilans freuen,