„Hart und gerecht“: Abschiebungen werden erleichtert

Eine neue Bestimmung im Strafvollzugsgesetz (§ 133b StVG), verabschiedet vom Nationalrat am 14. Oktober 2026, ermöglicht ab 1. November 2026 die Zwangsabschiebung ausländischer Straftäter nach Absitzen der Mindesthaft. Bisher war dies nur auf freiwilliger Basis möglich. Die Neuregelung entlastet die Polizei, da die Fremdenbehörde die Betroffenen direkt aus der Haft übernimmt und Schubhaft überflüssig macht. Damit setzt die Regierung eine weitere Vereinbarung aus dem Regierungsübereinkommen um. Ausgenommen sind Personen, die wegen Sexual-, schwerer Gewalt- oder Terrortaten verurteilt wurden.

Karner: „Hartes und gerechtes Asylsystem“

„Durch die Möglichkeit zur Abschiebung direkt aus der Strafhaft entlasten wir die Polizei und sichern ein hartes und gerechtes Asylsystem“, äußert sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum Beschluss. Straffällige EU-Bürgerinnen und -Bürger ohne Aufenthaltsrecht in Österreich sollen ihre Haftstrafe künftig im jeweiligen Heimatland absitzen. Um dies effizienter umzusetzen, sollen administrative Hürden abgebaut und die Verfahren vereinfacht werden, heißt es.

Leichtfried: „Dient hauptsächlich zur Entlastung der Haftanstalten“

Ein rechtliches Fundament für die Haftüberstellung im Heimatland existiert durch den EU-Rahmenbeschluss und das Übereinkommen des Europarates bereits, scheitert in der Praxis jedoch oft an bürokratischen Hürden. Diese sollen nun gezielt abgebaut werden: Eine Neuregelung im Strafvollzugsgesetz betrifft etwa die Reihenfolge beim Vollzug mehrerer Freiheitsstrafen. Das erhöht die Chancen, dass ausländische Verurteilte ihre Haft künftig tatsächlich im Herkunftsstaat verbüßen. „Die Erleichterungen dienen hauptsächlich der Entlastung der Haftanstalten“, heißt es dazu von Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ).

Gefängnis soll kein „reines Wegsperren“ sein

Haftstrafen sollen neben dem Strafvollzug unter menschenwürdigen Bedingungen vor allem die spätere gesellschaftliche Reintegration sichern, sagt Leichtfried weiters. Im Rahmen der Initiative „Zweite Chance – Ausbildung statt Gefängniszelle“ liegt der Fokus auf der Rückfallvorbeugung durch Qualifikation. Dazu wird der Strafaufschub flexibilisiert: Bei Haftstrafen von maximal zwei Jahren ist ein Aufschub von mehr als einem Jahr möglich, damit Verurteilte eine laufende Berufsausbildung oder Lehre vor Haftantritt beenden können.