Einst erste Einsatzpilotin – jetzt ist sie Chefin der Flugpolizei

Ulrike Hutsteiner steht nun offiziell an der Spitze der österreichischen Flugpolizei. Die bisherige interimistische Leiterin wurde mit 1. September 2026 zur Abteilungsleiterin bestellt. Das entsprechende Dekret überreichte ihr der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Für Hutsteiner ist es ein weiterer Schritt in einer Laufbahn, die sie vom Polizeidienst in Wien über das Cockpit eines Hubschraubers bis in die Führung der Flugpolizei geführt hat.

14 Jahre im Cockpit

Ihre Polizeikarriere begann Hutsteiner 1994 bei der Sicherheitswache Wien. Nach ihrer Grundausbildung war sie mehrere Jahre im Außendienst tätig, ehe sie sich 2002 für die Ausbildung zur Einsatzpilotin qualifizierte. Nach Abschluss der Ausbildung zur Berufshubschrauberpilotin wurde sie zur ersten weiblichen Einsatzpilotin des Innenministeriums. Insgesamt 14 Jahre lang war sie in dieser Funktion tätig. Danach wechselte sie nach Abschluss ihres Studiums an der Universität Wien als wissenschaftliche Mitarbeiterin in die Kriegsgräberfürsorge des Innenministeriums. 2021 kehrte sie zur Flugpolizei zurück, übernahm ab 2022 stellvertretende Leitungsfunktionen und führte die Abteilung seit Mai 2023 vorläufig.

Lob aus dem Ministerium

Mit ihrer offiziellen Bestellung übernimmt Hutsteiner nun dauerhaft die Verantwortung für die Abteilung. Generaldirektor Franz Ruf verweist dabei auf ihre Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen der Flugpolizei. „Ulrike Hutsteiner kennt die Flugpolizei aus vielen unterschiedlichen Perspektiven – vom operativen Einsatz als Hubschrauberpilotin bis hin zur Führung der Abteilung. Diese Erfahrung und ihr persönlicher Einsatz sind eine starke Grundlage für ihre Aufgabe an der Spitze der Flugpolizei. Ich gratuliere ihr herzlich zur offiziellen Bestellung“, sagte Ruf. Auch Innenminister Gerhard Karner gratuliert zur Bestellung und hebt ihre langjährige Führungs- und Flugerfahrung hervor.

16 Hubschrauber

Die neue Leiterin ist für eine Abteilung zuständig, deren Hubschrauber österreichweit bei unterschiedlichsten Einsätzen gebraucht werden. Insgesamt verfügt die Flugpolizei über 16 Hubschrauber an sieben Flugeinsatzstellen. Eine zentrale Rolle spielt dabei Wiener Neustadt, wo sich auch ein Wartungsbetrieb für die Hubschrauberflotte befindet. Zum Einsatz kommen die Maschinen unter anderem bei Fahndungen, Großveranstaltungen, Katastrophen und der Unterstützung von Rettungskräften. Wie wichtig der Blick aus der Luft sein kann, zeigte sich etwa beim Hochwasser im Tullnerfeld sowie bei der Unterstützung der Brandbekämpfung in der Lobau und im Föhrenwald.

Auch Drohnen im Einsatz

Neben den Hubschraubern setzt die Flugpolizei zunehmend auf Drohnen. Die entsprechende Flotte wurde in den vergangenen Jahren ausgebaut und ergänzt die Arbeit der Einsatzkräfte. Dafür werden österreichweit eigene Grundausbildungen und Fortbildungen angeboten. Auch die Ausbildung von Polizeipilotinnen und Polizeipiloten erfolgt in einer abteilungsinternen Flugschule. Künftig sollen Hubschrauber und Drohnen ihre jeweiligen Stärken noch besser ergänzen und so die Polizeikräfte bei ihren Einsätzen unterstützen.