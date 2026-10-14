Super-El-Nino: Chancen auf Schnee zu Weihnachten steigen

Der Winter 2026/27 dürfte zwar milder ausfallen als üblich. Doch ein außergewöhnlich starker El Niño im Pazifik könnte die Karten neu mischen. Meteorologen sehen Chancen auf eine überraschende Kältephase rund um Weihnachten.

Die meisten Langfristmodelle erwarten für Mitteleuropa einen zu warmen Dezember.

Gleichzeitig entwickelt sich im Pazifik ein extremer El Niño, dessen Höhepunkt zum

Jahreswechsel erwartet wird. Solche Ereignisse können Wetterströmungen auf der

Nordhalbkugel beeinflussen.

Polarwirbel könnte ins Wanken geraten

Laut Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ könnte ein starker El Niño den Polarwirbel stören. Kommt es zu einem Einbruch, kann binnen Tagen kalte Luft aus Skandinavien nach Mitteleuropa strömen. Damit würden die Chancen auf Schnee an den Feiertagen deutlich steigen.

Entscheidung fällt erst kurzfristig

Ob tatsächlich weiße Weihnachten oder ein schneereicher Jahreswechsel möglich werden,

lässt sich derzeit noch nicht seriös vorhersagen. Jung betont, dass eine zuverlässige

Einschätzung erst zehn Tage vor den Feiertagen möglich sein wird. Bis dahin bleibt der

Winter 2026/27 eine Wetter-Wundertüte.