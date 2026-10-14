Ärger um HOFER-Einkaufswagen: Wieso die Kleinen teils verschwunden sind

In sozialen Medien gibt es derzeit Aufregung rund um die großen Einkaufswagen von HOFER in Österreich. Die Kleineren würden demnach "verschwinden", so die Beschwerden. Wir haben nachgefragt und wollten es genau wissen.

Eine Facebook-Nutzerin übt Kritik am Diskonter-Riesen, da dieser die kleineren Einkaufswagen aus den Filialen entfernt habe und es nur noch die großen, tiefen Wagen gebe. Diese seien aber „insbesondere für klein gewachsene Menschen sowie für ältere Personen mit geringer Körpergröße äußerst unhandlich“, so die Frau. Und: „Waren in den Wagen zu legen bzw. aus dem Wagen zu nehmen, kann dadurch erheblich erschwert werden.“ Sie meint auch, dass das möglicherweise gar nicht beabsichtigt sei, es für sie aber „nicht nachvollziehbar ist, weshalb eine bisher vorhandene Wahlmöglichkeit abgeschafft wird, anstatt unterschiedliche Einkaufswagen für unterschiedliche Bedürfnisse anzubieten“.

„Für die Getränke war der Kleine sehr praktisch“

Das Posting hat bisher (Stand 14. Oktober, 15.30 Uhr) knapp 2.800 Reaktionen abbekommen und wurde fast 300 Mal geteilt. Zudem haben zahlreiche Nutzer kommentiert. Eine Frau erklärt etwa, dass auch sie die kleineren Einkaufswagen immer gerne genommen hätte, auch ein Mann meint: „Für die Getränke war der Kleine sehr praktisch.“ Gerade bei kleinen Einkäufen scheinen die Kunden die kleineren Wagen zu vermissen. Für sich selbst hat der Mann jedenfalls eine Lösung gefunden, die er mit den anderen Nutzern teilt: „Ich gehe mit meinem Körberl.“

HOFER setzt auf „einheitliches Einkaufswagenmodell“

Wir haben daraufhin auch beim Diskonter selbst angefragt und wollten wissen, wieso man in vielen Märkten nicht mehr auf die kleinen Einkaufswagen setzt. Seitens HOFER heißt es dazu exklusiv gegenüber 5 Minuten: „Grundsätzlich setzt HOFER auf ein einheitliches Einkaufswagenmodell. Daher kommen in unseren rund 540 HOFER Filialen überwiegend die größeren Einkaufswagen zum Einsatz.“ Aber entgegen so mancher Kommentare sind die kleineren nicht komplett verschwunden, denn: „In Filialen mit eingeschränkten Platzverhältnissen setzen wir auch Einkaufswagen mit einem geringeren Volumen ein.“ Eine vollständige, österreichweite Umstellung oder gänzliche Abschaffung der kleinen Wagen sei vor allem in diesen Märkten auch nicht geplant, erklärt man abschließend.