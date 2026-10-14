Lotto-Jackpot: Das sind die Zahlen vom Mittwoch

Nach dem spektakulären Gewinn des Vierfachjackpots am vergangenen Sonntag steht die heutige Mittwochsziehung von Lotto 6 aus 45 am 14. Oktober 2026 ganz im Zeichen des Neustarts.

Nachdem ein glücklicher Sologewinner aus Kärnten am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, den Topf von über 4,2 Millionen Euro im Alleingang geleert hat, geht es heute um den gewohnten Basis-Jackpot. Durch den Großgewinn startet dieser bei der heutigen Mittwochs-Ziehung wieder von vorne. Der Topf ist mit 1,2 Millionen Euro gefüllt.

Für Lotto-Spieler bieten sich wieder gute Chancen

Bei der heutigen Ziehung warten zudem auf die Gewinner der beiden LottoPlus-Sechser jeweils rund 90.000 Euro. Wer hier kein Glück hat, muss nicht lange auf die nächste Zusatz-Chance warten: Bereits am kommenden Freitag, dem 16. Oktober 2026, findet eine Lotto Bonus-Ziehung statt, bei der unter allen abgegebenen Tipps einmalig ein Extra-Gewinn von 30.000 Euro verlost wird.

Diese Zahlen wurden am 14.10.2026 gezogen: Lotto: 1, 5, 7, 24, 25, 33, Zusatzzahl: 15 LottoPlus Runde 1: 44, 24, 28, 18, 17, 45 LottoPlus Runde 2: 2, 11, 32, 26, 28, 39 Joker: 6, 6, 9, 5, 4, 1

*alle Angaben ohne Gewähr.