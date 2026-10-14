Nach Tod von Klaus Rader (63): Rallye-Co-Pilotin mit Nachricht aus der Intensivstation

Nach einem schweren Unfall im Rahmen des Extrem-Radsport-Events „550 Challenge Mallorca“ am vergangenen Freitag hat sich die schwerverletzte Beifahrerin des verstorbenen L'Osteria-Gründers Klaus Rader (63) zu Wort gemeldet.

"Ruhe in Frieden, Klaus". Die Beifahrerin des Verstorbenen Christina Ettel liegt nach wie vor auf der Intensivstation.

"Ruhe in Frieden, Klaus". Die Beifahrerin des Verstorbenen Christina Ettel liegt nach wie vor auf der Intensivstation.

Ein tödlicher Rennunfall erschütterte die Ferieninsel Mallorca: Am Freitag, dem 9. Oktober 2026, verunglückte Klaus Rader bei der „Rallye 550 Challenge Mallorca“. Der 63-jährige Mitbegründer der Restaurantkette L’Osteria kam mit seinem Wagen auf einer Bergstraße von der Fahrbahn ab. Für den deutschen Unternehmer kam jede Hilfe zu spät. 5 Minuten hat berichtet.

Nun meldet sich seine Beifahrerin Christina Ettel aus der Intensivstation

Trotz gravierender Verletzungen gibt die österreichische Co-Pilotin Christina Ettel Umständen entsprechend Entwarnung hinsichtlich befürchteter Lähmungen. Die Verunglückte befindet sich weiterhin auf der Intensivstation. Die medizinische Bilanz des Sturzes schwer: Neben einer Stauchung des dritten Brustwirbels und einer Leberprellung zog sie sich Brüche des ersten Halswirbels sowie des vierten Brustwirbels zu. Entgegen anderslautender Gerüchte gab sie jedoch wichtige Entwarnung bezüglich ihres neurologischen Zustands: „Glücklicherweise kann ich meine Arme und Beine voll bewegen – trotz anderslautender, irreführender Berichte in den Medien.“

Dankbarkeit für emotionale Unterstützung und medizinische Erstversorgung

In ihrer Nachricht auf Instagram wandte sich die Verunglückte emotional an ihre Anhänger und Helfer: „Vielen Dank für all eure Nachrichten und eure Unterstützung. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.“ Besonderen Dank sprach sie den Organisatoren der Challenge sowie den Freunden eines verunglückten Mitfahrers namens Klaus aus. Diese hätten sich über das gewöhnliche Maß hinaus dafür eingesetzt, dass sie unverzüglich in die bestmögliche Klinik gebracht und dort optimal medizinisch versorgt wurde: „Ich bin zutiefst dankbar.“

Trauer um verstorbenen Weggefährten

Schatten über die Genesung wirft jedoch der Verlust eines Weggefährten. Am Ende ihrer Mitteilung drückte sie der Familie und den Angehörigen von Klaus ihr tiefstes Mitgefühl aus: „Mein herzlichstes Beileid gilt der Familie und den Angehörigen von Klaus. Ruhe in Frieden, Klaus.“

Rallye wurde nach Tragödie abgebrochen

Der Unfall trug sich auf der Ma-10 im Norden Mallorcas zu, genauer zwischen Pollença und Lluc. Die Unfallursache ist noch unklar; das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine Schlucht hinab. Die Veranstalter reagierten umgehend, brachen die Rallye vorzeitig ab und sprachen den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ermittelt derzeit die Polizei.