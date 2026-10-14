Der Donnerstag in Österreich wird überwiegend freundlich

Sonne, Nebel und milde Temperaturen im Mix: Nach einem gebietsweise trüben Start lichten sich die Nebel- und Hochnebeldecken bis zur Mittagszeit rasch und machen der Sonne Platz.

Während der Tag mancherorts noch zäh und trüb mit Nebel- oder Hochnebelfeldern startet, setzt sich spätestens bis zum Mittag vielerorts die Sonne durch. Am Nachmittag gesellen sich zwar einige Wolkenfelder dazu, die den Himmel zeitweise etwas grauer wirken lassen, die warme Stimmung aber kaum trüben. Die Höchstwerte erreichen angenehme 13 bis 20 Grad.

In Vorarlberg und Tirol besonders mild

Im Westen zeigt sich das Wetter von seiner besonders milden Seite mit bis zu 22 Grad. Während es in den Tälern weitgehend windstill bleibt, weht auf den Gipfeln in 2.000 Metern Höhe (wo die Werte zwischen 5 und 13 Grad liegen) ein zum Teil lebhafter Nordwestwind.

Erstklassiges Bergwetter

Es bleibt durchwegs trocken mit viel Sonnenschein. Erst am Nachmittag schieben sich hoch über den Gipfeln einige Wolkenfelder durch, die die Sonne phasenweise leicht abschirmen. Im Flachland und in manchen Tälern hält sich vorerst zäher Frühnebel, der aber meist bis zur Mittagszeit der Sonne weicht.