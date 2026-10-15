Flammeninferno in der Ruster Bucht: 240 Feuerwehrleute im Einsatz bei Großbrand

Ein Brand in der Ruster Bucht im Burgenland hat am Mittwochabend einen Großeinsatz ausgelöst. Rund 240 Feuerwehrleute aus 14 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten.

Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem Bootsgaragen in der Ruster Bucht beim Neusiedler See im Burgenland aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatten. Insgesamt rückten rund 40 Fahrzeuge aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten auch nach Mitternacht noch an. Eine besondere Herausforderung war der wechselnde Wind, der die Arbeit der Feuerwehr erschwerte.

Übergreifen der Flammen verhindert

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich darauf, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Insbesondere sollten weitere Boote, das Seerestaurant und die Romantikersiedlungen vor den Flammen geschützt werden. Außerdem gelang es den Feuerwehrleuten, ein Übergreifen des Feuers auf den Schilfgürtel zu verhindern. Neben den Feuerwehren standen auch Rettung und Polizei im Einsatz. Unterstützung kam zudem vom Feuerwehrboot aus Neusiedl am See. Zum Zeitpunkt der ersten Meldungen wurden keine Verletzten verzeichnet. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.