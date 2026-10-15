Angebliche Auszahlung: Diese Nachricht sollten Österreicher ignorieren

Der Klimabonus wird erneut als Köder für eine Betrugsmasche verwendet. Ein Leser hat sich kürzlich bei 5 Minuten gemeldet, nachdem er eine verdächtige SMS erhalten hatte. Darin wird behauptet, dass sein Klimabonus verfügbar sei.

Die Nachricht beginnt mit den Worten: „Ihr diesjähriger Klimabonus ist nun für sie erhältlich.“ Anschließend werden die Empfänger aufgefordert: „bestätigen Sie ihre Daten“. Darauf folgt ein Link. Die Nachricht soll offenbar den Eindruck erwecken, dass eine Auszahlung bevorsteht und dafür nur noch die eigenen Daten bestätigt werden müssen. Genau darin liegt die Gefahr: Wer dem Link folgt und sensible Informationen auf einer gefälschten Website eingibt, riskiert, dass diese in die Hände von Betrügern gelangen. Und das aufgrund eines vermeintlichen Bonus, der ja 2025 abgeschafft wurde.

©Leser Diese SMS solltest du ignorieren.

Klimabonus als Köder für Datenmissbrauch

5 Minuten warnte bereits vor ähnlichen Betrugsmaschen. Dabei wurde eine angebliche Rückkehr des Klimabonus angekündigt und eine Registrierung für die Auszahlung versprochen. Über einen Link gelangten Betroffene auf gefälschte Internetseiten, über die Kriminelle persönliche Daten und unter Umständen auch Bankinformationen abgreifen wollten. Mehr dazu hier: „Klimabonus kehrt zurück! Ab Mai 2026…“: Betrugsmasche ist wieder da. Auch die aktuelle SMS sollte daher mit größter Vorsicht behandelt werden. Empfänger sollten den Link nicht anklicken und keine persönlichen Daten eingeben.

Was tun, wenn man den Link angeklickt hat?

Wer eine solche Nachricht erhält, sollte sie ignorieren und löschen. Falls der Link bereits geöffnet wurde, aber keine Daten eingegeben wurden, sollte man keine weiteren Schritte auf der Website durchführen. Wurden hingegen Bankdaten oder Zugangsdaten bekannt gegeben, sollte man umgehend die eigene Bank kontaktieren, Passwörter ändern und das Konto auf verdächtige Transaktionen überprüfen. Bei einem finanziellen Schaden empfiehlt es sich außerdem, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Grundsätzlich gilt: Bei unerwarteten SMS, die eine Auszahlung versprechen und zur Bestätigung persönlicher Daten auffordern, ist besondere Vorsicht geboten. Links in solchen Nachrichten sollten nicht unüberlegt geöffnet werden.