Rendi-Wagner-Puppe in Reizwäsche: Schießevent sorgt für heftige Kritik

Veröffentlicht wurden die Aufnahmen in einem Beitrag des Kennelbacher Gemeindeblatts zum 50-jährigen Bestehen des örtlichen Schießkellers. Sie zeigen eine nachgestellte Szene, in der eine weibliche Puppe mit dem Gesicht der ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner in leicht bekleideter Darstellung auf dem Schoß einer Figur mit dem Gesicht des früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache sitzt. Die Bilder beziehen sich auf ein Verteidigungsschießen im April 2023, an dem Angehörige von Exekutive und Bundesheer teilnahmen. Die Veranstaltung ist darauf ausgerichtet, unterschiedliche Situationen nachzustellen, in denen die Teilnehmer entscheiden müssen, ob sie ihre Waffen einsetzen. Der Organisator bezeichnete die Darstellung laut Medienberichte als Scherz. Die Figuren seien demnach nicht als Schießziele verwendet worden.

Polizei kündigt Überprüfung an

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg distanzierte sich von der Szene. Sie erklärte, von der konkreten Darstellung nichts gewusst zu haben, und verurteilte diese deutlich. Nun soll im Rahmen einer dienstrechtlichen Prüfung geklärt werden, welche Konsequenzen sich aus dem Vorfall ergeben könnten. Die Polizei betonte zudem, dass sie selbst nicht an der Organisation der Veranstaltung beteiligt gewesen sei. Sollten Polizeibedienstete daran teilgenommen haben, sei dies in ihrer Freizeit geschehen.

Kritik aus mehreren Parteien

Die Bilder lösten parteiübergreifend Empörung aus. Vertreterinnen von SPÖ, NEOS, ÖVP und Grünen kritisierten insbesondere die herabwürdigende Darstellung einer Frau. Gefordert wurden eine Aufklärung des Vorfalls und eine klare Distanzierung der Verantwortlichen. Auch die Rolle des ÖVP-Landesrats Christian Gantner wurde thematisiert, da er gemeinsam mit weiteren Amtsträgern den Ehrenschutz für die Veranstaltung übernommen hatte. Gantner stellte klar, dass er weder selbst anwesend gewesen sei noch von der umstrittenen Szene gewusst habe. Eine organisatorische oder finanzielle Unterstützung des Vereins habe es durch ihn ebenfalls nicht gegeben.

Grüne bringen Anfrage in Nationalrat ein

Der Fall beschäftigt mittlerweile auch die Bundespolitik. Die Grünen richteten eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Gerhard Karner. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob Angehörige der Polizei an der Veranstaltung beteiligt waren, ob dienstliche Ressourcen verwendet wurden und welche Schritte nach Bekanntwerden der Bilder gesetzt wurden. Die Aufarbeitung soll damit auch klären, ob sich aus dem Vorfall weitere dienstrechtliche Konsequenzen ergeben.