Hervis schrumpft drastisch: Sporthändler behält nur rund 50 Filialen

Der Sporthändler Hervis steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Künftig soll das Filialnetz auf etwas mehr als 50 Standorte schrumpfen. Mit der Verkleinerung will das Unternehmen seine wirtschaftlichen Probleme in den Griff bekommen

Hervis zählt zu den bekannten Sporthandelsketten Österreichs. Doch das Unternehmen kämpft seit Jahren mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Nun soll eine umfassende Restrukturierung die Wende bringen. Wie „Standard“ und „Kurier“ berichten, wird das Unternehmen künftig nur noch mit etwas mehr als 50 Filialen in Österreich vertreten sein. Auch die Eigentümerstruktur hat sich verändert: Der bisherige Eigentümer Spar hat sich aus dem Sporthandel zurückgezogen. Neue Investoren wollen Hervis nun mit einem deutlich kleineren Filialnetz wieder auf Kurs bringen.

Millionenverluste setzen Unternehmen unter Druck

Die wirtschaftliche Lage hat sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. Von 2020 bis 2024 summierten sich die Verluste laut den vorliegenden Informationen auf rund 160 Millionen Euro. Das bisherige Geschäftsmodell konnte sich offenbar nicht wie erhofft durchsetzen. Schnelles Wachstum, starker Preisdruck und die gleichzeitige Expansion im Onlinehandel sowie in kleineren Städten brachten nicht den gewünschten Erfolg. Ob die geplante Verkleinerung ausreicht, um das Unternehmen dauerhaft profitabel zu machen, ist derzeit offen. Die Restrukturierung soll die Kosten senken und das Geschäft auf wirtschaftlich tragfähige Standorte konzentrieren. Wann Hervis wieder schwarze Zahlen schreiben kann, ist bislang nicht absehbar.