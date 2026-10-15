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Symbolfoto von 5min.at: Bezahlen mit einer Kreditkarte.
Einer Salzburger Bank geschah ein Riesen-Fehler bei einer Auszahlung. Zwei Studenten bringen das Geld zurück.
Salzburg
15/10/2026
Riesen-Panne

Salzburger Bank zahlt versehentlich 108.000 Euro zu viel aus

Bei einer Bargeldbehebung in einer Salzburger Bankfiliale kam es zu einer ungewöhnlichen Panne: Statt der gewünschten Summe erhielten zwei Studenten mehr als 120.000 Euro. Den unerwarteten Geldsegen gaben sie umgehend zurück.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)
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Die beiden Männer wollten bei einer Filiale der Salzburger Sparkasse im Stadtteil Gnigl 12.900 Euro abheben. Das Geld benötigten sie, um gegenüber den österreichischen Behörden ihre finanzielle Absicherung für eine Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen. Doch bei der Auszahlung passierte ein folgenschwerer Fehler: Statt des gewünschten Betrags bekamen die Kunden mehr als 120.000 Euro ausgehändigt. Die Differenz belief sich auf rund 108.000 Euro. Zunächst bemerkte einer der beiden Studenten das Versehen nicht. Erst ein Anruf von seinem Kollegen machte ihn darauf aufmerksam, dass deutlich mehr Geld ausgezahlt worden war als vorgesehen.

Studenten bringen das Geld zurück

Die beiden aus Georgien stammenden Studenten, die für ihre Ausbildung nach Salzburg gekommen waren, reagierten sofort. Gemeinsam machten sie sich erneut auf den Weg zur Bank, um den irrtümlich erhaltenen Betrag zurückzugeben. Die Sparkasse bestätigte den Vorfall und führte die überhöhte Auszahlung auf einen menschlichen Fehler zurück. Das Geld wurde bereits vollständig zurückgegeben. Die entschuldigte sich bei den Kunden für die entstandenen Umstände und bedankte sich für deren kooperatives Verhalten. Als Dankeschön gab es ein Sackerl Gummibären.

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