Neue Gebühr trifft Pensionisten: Darum gibt es jetzt weniger Geld aufs Konto

Bei der November-Auszahlung bleibt für viele Pensionisten erstmals ein Teil des Geldes wegen der E-Card-Gebühr aus. Auch Beschäftigte müssen das jährliche Service-Entgelt bezahlen. 2026 beträgt es 26,85 Euro.

Aufgrund der E-Card-Gebühr bekommen Pensionisten ab November rund 27 Euro weniger aufs Konto.

Aufgrund der E-Card-Gebühr bekommen Pensionisten ab November rund 27 Euro weniger aufs Konto.

Wie bereits im Frühjahr angekündigt, wird die E-Card-Gebühr im November 2026 auch für Pensionistinnen und Pensionisten schlagend. Bisher waren sie grundsätzlich von der Zahlung ausgenommen. Nun müssen mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich mit dem zusätzlichen Abzug rechnen. Das Service-Entgelt wird für das kommende Kalenderjahr 2027 eingehoben. Der gesetzliche Stichtag ist der 15. November. Die Gebühr wird automatisch von der Pension beziehungsweise dem Gehalt abgezogen. Eine Überweisung ist nicht erforderlich. 5 Minuten berichtete: Im November: Neue Gebühr kostet zwei Millionen Pensionisten fast 27 Euro.

Gebühr innerhalb kurzer Zeit deutlich gestiegen

Auch die Höhe des Betrags hat sich zuletzt verändert. Während das jährliche Service-Entgelt 2025 noch 13,80 Euro ausmachte, wurden für 2026 bereits 25 Euro fällig. Im November 2026 steigt die Gebühr für das Jahr 2027 auf 26,85 Euro. Für Pensionisten ist der Abzug heuer besonders relevant, weil sie das Entgelt erstmals bezahlen müssen. Es handelt sich allerdings um eine jährliche Gebühr und nicht um eine monatliche Zahlung.

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Wer von der neuen Gebühr ausgenommen ist

Nicht alle Versicherten müssen das Service-Entgelt entrichten. Ausnahmen gelten unter anderem für Personen, die eine Ausgleichszulage beziehen, sowie für Menschen, die aufgrund sozialer Schutzbedürftigkeit von der Rezeptgebühr befreit sind. Auch geringfügig Beschäftigte und Personen ohne laufenden Entgeltbezug am maßgeblichen Stichtag können unter die Ausnahmen fallen. Wer lediglich die jährliche Rezeptgebührenobergrenze erreicht hat, ist dadurch allerdings nicht automatisch von der E-Card-Gebühr befreit. Kommt es etwa wegen mehrerer Beschäftigungsverhältnisse zu einer doppelten Abbuchung, kann die zu viel bezahlte Gebühr beim zuständigen Krankenversicherungsträger zurückgefordert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 11:02 Uhr aktualisiert