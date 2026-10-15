Lkw beschädigt Oberleitung: Zug mit 40 Personen evakuiert

In Neulengbach in Niederösterreich kam es am Mittwoch zu einem Zwischenfall an der Bahnstrecke. Ein Lkw beschädigte mit seinem Ladekran eine Oberleitung, ein Zug musste daraufhin geräumt werden.

Der Unfall ereignete sich bei einem Holzverladeplatz in Neulengbach im Bezirk St. Pölten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Kirchstetten-Markt mitteilte, geriet der Ladekran eines Lastwagens in die Oberleitung und riss diese ab. Ein Personenzug mit etwa 40 Insassen konnte daraufhin nicht weiterfahren. Die Fahrgäste mussten den Zug verlassen. Der beschädigte Fahrdraht führte zu einer Unterbrechung auf der alten Weststrecke. Zwischen Kirchstetten und Eichgraben-Altlengbach war der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Für die betroffenen Reisenden wurde ein Schienenersatzverkehr organisiert.